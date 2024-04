Real Madrid, Paris Saint Germain, Bayern Monaco e Borussia Dortmund sono le quattro squadre ancora in corsa in Champions League che si sfideranno in semifinale per poi contendersi a Wembley il titolo 2024. Eliminate Barcellona, Manchester City, Atletico Madrid e Arsenal

Real Madrid - Bayern Monaco (martedì 30 aprile / mercoledì 8 maggio) e Paris Saint Germain - Borussia Dortmund (mercoledì 1 maggio / martedì 7 maggio) gli incontri di semifinale.

Questi i precedenti negli scontri diretti tra le quattro squadre semifinaliste in tutte le competizioni UEFA



Bayern (GER)



Semifinale

Real Madrid G26 V11 P3 S12 GF39 GS41

Finale

Dortmund G3 V1 P1 S1 GF2 GS2

Paris G13 V7 P0 S6 GF18 GS15



Dortmund (GER)

Semifinale

Paris G6 V1 P3 S2 GF4 GS7

Finale

Bayern G3 V1 P1 S1 GF2 GS2

Real Madrid G14 V3 P5 S6 GF19 GS24



Paris (FRA)

Semifinale

Dortmund G6 V2 P3 S1 GF7 GS4

Finale

Bayern G13 V6 P0 S7 GF15 GS18

Real Madrid G12 V4 P3 S5 GF16 GS15



Real Madrid (ESP)

Semifinale

Bayern G26 V12 P3 S11 GF41 GS39

Finale

Dortmund G14 V6 P5 S3 GF24 GS19

Paris G12 V5 P3 S4 GF15 GS16





Crediti immagine: twitter.com/RANX_FORD/status/1780743366243713316/photo/1