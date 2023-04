In Israele continua lo spargimento di sangue anche di chi non c' entra niente con il conflitto tra israeliani e palestinesi.

Nell'ennesimo attentato terroristico. ad andarci di mezzo è stato un turista italiano di 35 anni, Alessandro Parini, di Roma, che si trovava sul lungomare di Tel Aviv per godersi la serata.

Il terrorista è piombato ad altissima velocità a bordo di un'auto, centrando in pieno alcuni pedoni che passeggiavano, perdendo poi il controllo e ribaltandosi nella striscia di prato che costeggia la pista ciclabile. Il terrorista, tentando di uscire dal veicolo, è stato freddato da alcuni agenti di sicurezza in borghese. Il tutto visibile su un filmato diffuso in rete.

La Jihad islamica ha affermato in un comunicato che l'attacco è una "risposta naturale e legittima ai crimini dell'occupazione contro il popolo palestinese".

L'autore dell'attentato, ucciso dalla polizia, sarebbe un arabo israeliano di Kafr Qassem. Secondo fonti sanitarie citate da Times of Israel, sono almeno cinque le persone rimaste ferite nell'attentato a Tel Aviv tutte di cittadinanza italiana e britannica.