UNICEF, comuicato stampa – Secondo i dati della Missione di Monitoraggio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite in Ucraina, il numero accertato di bambini uccisi o feriti in Ucraina fra il 1° marzo e il 31 maggio 2025 è aumentato di oltre il 200% rispetto al trimestre precedente: 222 bambini sono stati uccisi o feriti fra il 1° marzo e il 31 maggio 2025, rispetto ai 73 fra il 1° dicembre 2024 e il 28 febbraio 2025. L’attuale utilizzo di armi esplosive in aree popolate è diventato particolarmente letale e distruttive.

Solo nell'aprile di quest'anno, 97 bambini sono stati uccisi o mutilati, il più alto numero per mese di vittime di minorenni, come verificato dalle Nazioni Unite dal giugno 2022.

“Non c’è tregua dalla guerra per i bambini in Ucraina,” ha dichiarato Regina De Dominicis, Direttrice regionale UNICEF per l’Europa e l’Asia Centrale. “La situazione in cui si trovano i bambini è in un momento critico, poiché gli intensi attacchi continuano non solo a distruggere vite, ma a sconvolgere ogni aspetto dell'infanzia.”

La distruzione e i danni alle strutture sanitarie, alle infrastrutture scolastiche, alle reti idriche ed elettriche, agli spazi sicuri per giocare, hanno un impatto sui bambini, oggi e in futuro. Allo stesso tempo, le intense ostilità nelle aree del nord-est e dell'est continuano a provocare ondate di sfollamenti interni e un aumento dei bisogni umanitari, tra cui assistenza in denaro, aiuti essenziali, supporto per la salute mentale e psicosociale e, più in generale, per la protezione dell'infanzia.

Ci sono anche nuove minacce che coinvolgono i bambini, poiché la guerra moderna unisce i rischi online con gli impatti mortali offline. L’utilizzo di minorenni attraverso l’influenza online, al fine di condurre attività in Ucraina, come attacchi a oggetti militari, sabotaggi o reperire informazioni è particolarmente preoccupante e mette a rischio la loro sicurezza e benessere. Come riportato dalla Missione di Monitoraggio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite in Ucraina almeno 2 ragazzi sono morti e 1 è stato ferito durante queste attività. Inoltre, secondo i dati delle Autorità di polizia ucraine e secondo le notizie, 91 ragazzi e 12 ragazze sono stati trattenuti, con 42 minorenni condannati per il loro coinvolgimento nel conflitto, di questi almeno 7 sono stati incarcerati.

L’utilizzo di bambini da ogni parte del conflitto deve cessare e le autorità sono esortate a trattare i bambini come vittime e intraprendere azioni rapide per supportarli e proteggerli, anche assicurando loro l’accesso a servizi di giustizia a misura di bambino.

L'UNICEF sta collaborando con il Governo ucraino per rafforzare un sistema giudiziario a misura di bambino, che dia potere e protegga i minorenni garantendo l'accesso a servizi di assistenza legale completi, promuovendo alternative alla detenzione e ponendo l'accento sulla giustizia riparativa e sulla riabilitazione, adattata alle esigenze specifiche e agli interessi di ogni bambino.

L'UNICEF continua a chiedere l'immediata osservanza del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani e di porre fine e prevenire le gravi violazioni contro i bambini. I bambini hanno bisogno di una pace sostenuta e duratura per riprendersi, in cui i loro diritti e il loro benessere siano protetti e considerati prioritari.