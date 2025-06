L’Associazione Italiana Nutrizionisti in Cucina, Ainc, inserirà nelle diete e nei menù dei propri pazienti anche ingredienti e piatti della tradizione coreana, conosciuta nel mondo per essere la cucina tra le più salutistiche.

Grazie alla collaborazione con aT Center Paris e il Ministero dell’Agricoltura della Repubblica di Corea del Sud, i nutrizionisti di AINC hanno potuto partecipare a una sessione formativa per conoscere le proprietà nutrizionali uniche degli alimenti tradizionali coreani, come kimchi, alghe, soia fermentata e spezie naturali e per imparare ad arricchire le diete degli italiani con nuove soluzioni salutari e sostenibili.

Inoltre in questa occasione il presidente AINC Domenicantonio Galatà è stato insignito del ruolo di Ambassador K-Food da Nam Sanghui, Direttrice di aT Center Paris.

Un ponte tra cultura gastronomica e benessere raccontato ai nutrizionisti anche in uno showcooking con la chef coreana Sun Young Koo, conosciuta per la sua abilità nell'utilizzo di ingredienti della cucina tradizionale in chiave moderna.

La formazione si è tenuta a Roma - sede One Day Chef – con l’ideazione, spiegazione e degustazione di alcune ricette fusion che sono alla base del classico pasto coreano “fatto in casa”.

La lezione di cucina ha proposto 5 piatti must have che in genere compongono il tradizionale pasto quotidiano dei coreani – come il kimchi (ricco di probiotici e vitamine), il riso, i germogli di soia, il tofu, le alghe e le verdure fermentate che offrono importanti benefici nutrizionali e favoriscono la salute dell’intestino, apportano fibre, antiossidanti e micronutrienti essenziali, e contribuiscono a una dieta varia e bilanciata. La collaborazione ha lo scopo di mostrare come questi ingredienti possano essere facilmente reperiti e integrati nelle ricette italiane, arricchendo i menù con piatti creativi e salutari, e ricchi al gusto.

“Questa importante collaborazione permette ai nutrizionisti italiani di approfondire le proprietà nutrizionali uniche degli ingredienti coreani, come il kimchi e altri cibi fermentati ricchi di probiotici, vitamine e minerali essenziali, che favoriscono la digestione, rafforzano il sistema immunitario e offrono benefici antinfiammatori e antiossidanti. Unendo tradizione culinaria e competenze nutrizionali, si amplia così l’offerta gastronomica italiana con piatti salutari e sostenibili, promuovendo un dialogo culturale e nutrizionale attraverso il cibo.” ha dichiarato Nam Sanghui Direttrice di aT Center Paris.

“Siamo entusiasti di collaborare con aT Center Paris e il Ministero dell’Agricoltura della Repubblica di Corea in questa iniziativa che rappresenta un’importante opportunità per i professionisti della nutrizione in Italia” commenta Domenicantonio Galatà, Presidente Associazione Nutrizionisti in Cucina “La cucina coreana, con i suoi ingredienti ricchi di proprietà nutrizionali benefiche offre un modello alimentare che può integrare e arricchire le diete italiane, promuovendo salute e benessere. Siamo convinti che l’incontro tra tradizione culinaria coreana e competenze nutrizionali italiane possa aprire nuove strade per una dieta equilibrata e gustosa, a beneficio di tutta la popolazione.” conclude Galatà.

Questa collaborazione rappresenta un modello virtuoso di scambio culturale e scientifico, che permette di esplorare nuove frontiere della nutrizione e dell’innovazione gastronomica. Gli ingredienti coreani, grazie alle loro proprietà nutrizionali, possono diventare protagonisti nelle diete degli italiani, contribuendo a una cucina più creativa, salutare e internazionale.

Le 5 ricette proposte dalla chef Sun Young Koo nello showcooking ->

· Kimchi-jeon 김치전 – Pan-cake fatto con il kimchi

kimchi 1 confezione, farina 0 1 cucchiaio, farina da frittura 1 cucchiaio, fecola di patate ½ cucchiaio, gochugaru (polvere di peperoncino coreano) ½ cucchiaino, Ganjang (salsa di soia) q.b, acqua frizzante q.b, olio di semi di arachide 3 cucchiai

· Ssam 쌈 – Bocconcini avvolti in una foglia di verdura

per Ssamjang

Doenjang(pasta fermentata di soia) 1 cucchiaio, Gochujang(pasta fermentata di peperoncino 1/3 cucchiaio, cipollotti tritati 1 cucchiaio, miele di acacia 1/2 cucchiaio, semi di sesamo tritato ½ cucchiaio, sale q.b, olio di sesamo ½ cucchiaio

Verdura: Insalata romana, radicchio, indivia, cetrioli, carote, finocchi, pomodorini

· Doenjang-guk 된장국 – zuppa di pasta di soia fermentata

Doenjang 2 cucchiai, acqua di riso 600 ml, tofu 50 gr, vongole veraci 50 gr, zucchine 50 gr, cipolla 40 gr, peperoncino 1 pz, cipollotto 1 pz

· Heokmibap 흑미밥

riso nero misto (prodotto confezionato pronto per l’uso)

· Neobiani 너비아니 - straccetti di manzo sottili e marinate

marinatura

controfiletto di manzo 500 gr, Ganjang 4-5 cucchiai, zucchero di canna 2 cucchiai, succo di pera 2 cucchiai, aglio tritato ½ cucchiaio, succo di zenzero 1 cucchiaino, vino di riso 1 cucchiaio, semi di sesamo frantumato ½ cucchiaio, sale e pepe q.b, olio di sesamo 1 cucchiaio