Serie A, Atalanta-Lecce 1-1: a Bergamo decisivi due rigori

Nella trentaquattresima giornata di Serie A, Atalanta e Lecce pareggiano 1-1 al Gewiss Stadium. La partita si decide dal dischetto: i salentini la sbloccano con il rigore di Karlsson (29') provocato da un fallo di mano di Hien, poi l'autore dell'1-0 stende Cuadrado e Retegui (69') rimette in equilibrio il match. Se una tra Lazio e Bologna vince contro Parma e Udinese, Gasperini è a +3 sul quarto posto. Giampaolo a +2 sul terzultimo posto.



LE STATISTICHE OPTA DI ATALANTA-LECCE



Con 24 gol in questa Serie A Mateo Retegui ha eguagliato Filippo Inzaghi (24 reti nel 1996/97) come miglior marcatore dell’Atalanta in una singola stagione nella storia del torneo.

Il Lecce ha segnato il primo gol dell'incontro in casa dell'Atalanta in un match di Serie A (rete di Jesper Karlsson) solo per la terza volta nella propria storia, dopo il 14 gennaio 1990 (Juan Alberto Barbas) e il 18 febbraio 2023 (Assan Ceesay).

L’Atalanta, insieme alla Lazio, è la squadra che ha pareggiato più partite casalinghe nel 2025 nei cinque maggiori campionati europei: cinque.

Il Lecce non ha vinto 11 partite di fila in Serie A (4N, 7P) per la prima volta dal dicembre 2008 (12).

Solo contro l’Hellas Verona (sei) Mateo Retegui ha segnato più gol che contro il Lecce in Serie A (quattro).

Secondo gol per Jesper Karlsson in Serie A dopo quello segnato lo scorso novembre con il Bologna (vs la Roma in trasferta).

Il Lecce ha segnato tre gol su rigore in questa Serie A, tutti in trasferta, solo la Roma ne ha realizzati di più fuori casa nel torneo in corso (quattro).

L’Atalanta ha subito gol su rigore in una gara casalinga di Serie A per la prima volta dal 7 gennaio 2024 (rete di Paulo Dybala con la Roma).

Il Lecce ha schierato contro l’Atalanta la propria formazione titolare con l’età media più alta in questa Serie A: 27 anni e 159 giorni.

250ª presenza per Mario Pasalic in Serie A.