Nel pomeriggio, tra Lecce e Udinese è finita 1-0, con i salentini che tornano a far punti grazie ad un rigore trasformato da Strefezza al 62'. Il Lecce, dopo un gol annullato a Di Francesco, trova il rigore decisivo per un fallo di Udogie su Gendrey. Nel finale, l'Udinese ha la palla del pari, ma Falcone si supera con una respinta d'istinto di piede sul rasoterra di Ehizibue, mantenendo così la sua porta inviolata, è la prima vola in questa stagione la formazione di Baroni in casa non subisce gol. Il Lecce ottiene una boccata d'ossigeno nella corsa alla salvezza e con i 3 punti conquistati in classifica si porta a 31, a +4 dallo Spezia in questo momento quart'ultimo.

Lo Spezia che, in serata, nel proprio stadio è stato sconfitto 2-0 dal Monza che ha ottenuto così la terza vittoria consecutiva in Serie A, portandosi a 44 punti in classifica, un risultato impensabile dopo un avvio di campionato disastroso. È di Ciurria, al 21', la prima marcatura con un tiro da fuori area che prende il palo interno. Il raddoppio arriva all'ultimo minuto di gioco, in contropiede, con Carlos Augusto. Tra le due reti lo Spezia aveva tentato in ogni modo di pareggiare, ma senza successo... in nun paio di occasioni anche per l'imprecisione di Agudelo. I liguri non vincono da sei giornate e adesso si trovano in una posizione di classifica difficile e rischiano di essere superati dal Verona, finendo così in piena zona retrocessione.