Dopo l'ultima seduta di allenamento che si è svolta venerdì mattina a Coverciano, questo l'elenco dei convocati della Nazionale per il terzo incontro del girone di qualificazione al Campionato Europeo di Germania 2024, in cui l'Italia affronterà a Skopje, la Nord Macedonia

La partita, diretta dall'arbitro francese Letexier, inizierà alle ore 20.45 e sarà trasmessa su Rai 1.

Non faranno parte della spedizione l’attaccante della Juventus Federico Chiesa e il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini, che hanno accusato un risentimento muscolare. I due calciatori, sottoposti questa mattina ad accertamenti diagnostici, sono risultati indisponibili sia per la gara con la Nord Macedonia che per quella successiva contro l'Ucraina.

Questo l'elenco dei convocati:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Nicolò Casale (Lazio), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).





Crediti immagine: twitter.com/FIGC/status/1697963196844245356