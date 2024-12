Disponibile su tutte le piattaforme digitali, “Uaglione” è il secondo singolo estratto dal disco di esordio solista di Agronomist, membro della band alternative hip hop lucana Smania Uagliuns. Il brano è uscito per l'etichetta Orangle Records con distribuzione Ingrooves.

Il testo affronta le problematiche che si vivono da bambino, parla di quelle prime esperienze formative, a volte drammatiche, che si trasformano in traumi che ci si porta dietro con la crescita e non sono affatto semplici da superare.

“A un certo punto – racconta Agronomist - faccio anche un riferimento alla chiesa e a un caso di pedofilia perché, pur non essendo stato una vittima concreta e non essendo presente durante il fatto, da piccolo ho assistito indirettamente a un episodio che ha visto coinvolto un amico e, per questo, ho testimoniato in tribunale”.

Nello stesso tempo il testo vuole attribuire a una parte di questi problemi irrisolti la capacità di farci “sentire unici e la possibilità di trasformarli in energia creativa e catartica" - aggiunge l’artista.

I versi di “Uaglione”, sia in italiano sia in dialetto lucano, si muovono su una produzione musicale dello stesso Agronomist in cui l’artista, oltre a usare programmi e campionatori, suona dei sintetizzatori analogici e, per la prima volta in un brano pubblicato, la chitarra elettrica.



IL PERCORSO DI AGRONOMIST

Agronomist è un polistrumentista, producer, rapper e cantante che non ha mai creduto nei generi e nei dettami. Nato in Lucania, è fondatore della band Smania Uagliuns, gruppo di alternative hip hop che si è distinto negli anni per originalità e innovazione ricevendo molte lodi dalla stampa.

Il suo primo singolo da solista è stato “WOW” (2020), prodotto dai Gumma Vybz. Dopo i freestyle della serie “Hit Mania Enz”, alcuni featuring e varie collaborazioni, a febbraio 2021 ha pubblicato il secondo singolo “Hype Blog”, prodotto dal londinese HLMNSRA.

Nel 2023 ha collaborato con un altro producer, Zero Portait, per il brano “Instagram” e nel 2024 ha pubblicato “BERLIN (Travel Freestyle)” per poi dedicarsi al suo album d’esordio solista la cui uscita è previsto per il 2025.

Il suo vero nome è Vincenzo Lofrano e, oltre a essere un musicista, è un dottore in traduzione letteraria e tecnico-scientifica.