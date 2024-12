Valentina Pellegrini, Vicepresidente e Consigliere Delegato della Pellegrini, è un esempio di leadership imprenditoriale. Tra innovazione, sostenibilità e impegno sociale, il suo percorso ha contribuito al successo del Gruppo e a progetti solidali.



Valentina Pellegrini: la carriera professionale

Dal 2014 Vicepresidente e Consigliere Delegato della Pellegrini e dal 2020 Consigliere di Amministrazione per la Fondazione BPM, Valentina Pellegrini è imprenditrice e dirigente d’azienda. Si è laureata in Economia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e successivamente, nel 2010, ha avviato la sua carriera nel Gruppo Pellegrini, con ruoli nei reparti di Amministrazione e Gestione del Personale. Le sue esperienze professionali le permettono di ottenere la nomina come membro del Consiglio di Amministrazione e, nel 2014, come Vicepresidente e Consigliere Delegato. L’apporto di Valentina Pellegrini è stato cruciale per lo sviluppo del Gruppo, permettendogli di diventare leader nazionale e internazionale nei settori di ristorazione collettiva, welfare aziendale, distribuzione automatica, pulizia e servizi integrati, forniture di derrate alimentari e lavorazione delle carni freschi. Si occupa anche della gestione delle attività del Gruppo all’estero, infatti è membra del Comitato Strategico di Pellegrini Catering Overseas.



Valentina Pellegrini: sostenibilità e innovazione

Fondata nel 2013, la Fondazione Ernesto Pellegrini Onlus ha aperto a Milano Ruben, un ristorante solidale ancora oggi modello per il supporto alle persone indigenti. La Fondazione è anche impegnata in progetti di ripartenza a favore dei nuovi poveri. A dimostrazione della sua attenzione per l’innovazione e la sostenibilità, nel 2016 ha aperto l’Accademia Pellegrini, punto di riferimento per la Ricerca, lo Sviluppo e la Formazione. Valentina Pellegrini è anche membro del Comitato Strategico in ORICON (Osservatorio Ristorazione Collettiva e Nutrizione) dal 2017 e, dal 2021, membro del Consiglio Direttivo in Assolombarda.