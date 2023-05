Dopo vent'anni, la prossima settimana Milan e Inter si troveranno di fronte nell'andata di un derby che vale l'accesso alla finale di Champions League.

In preparazione alla sfida, si può anche metterla così, le due milanesi questo sabato hanno affrontato le due romane per la 34.giornata di Serie A. Partite, oltretutto, non di poco conto visto che in campionato tutto deve essere deciso per l'accesso alla Champions della prossima stagione dove tre sono i posti rimasti, mentre sei sono le squadre in lizza... quattro delle quali sono scese in campo proprio questo sabato.

Il Milan di Stefano Pioli, che giocava a San Siro, ha battuto la Lazio con un secco 2-0, grazie ai gol di Bennacer al 17' e di Hernandez al 29'. Un risultato assolutamente giusto, visto che i rossoneri sono stati in totale controllo della partita per almeno 85 minuti. Infatti, solo nel finale la Lazio è riuscita ad affacciarsi nell'area avversaria e, addirittura, ad abbozzare un primo tiro verso la porta... ma finito largo. Da segnalare per i biancocelesti anche un successivo scambio, sempre nell'area milanista, concluso anche stavolta a lato. Unica nota negativa per il Milan, l'infortunio di Leao ad inizio match, con il portoghese che è uscito dal campo, forse anche precauzionalmente, per un problema muscolare. La sua presenza per la semifinale di Champions potrebbe a questo punto essere a rischio e per Pioli sarebbe un bel guaio.

Anche l'Inter, che era in trasferta all'Olimpico ha vinto per 2-0 la partita che la vedeva impegnata contro la Roma. Una per tempo, le marcature. La prima è di Dimarco al 33', l'altra di Lukaku al 74', servito da un incauto passaggio arretrato di Ibanez che ha messo il centravanti belga a tu per tu con Rui Patricio. Poca Roma in fase conclusiva, anche se la squadra di Mourinho è sempre stata in partita le sue conclusioni non hanno impensierito quasi mai Onana. In finale di gara, poi, Lautaro Martinez ha colpito la traversa con un bellissimo tiro a giro che meritava miglior sorte.

Le due vittorie rilanciano così le ambizioni delle milanesi per conquistare uno dei tre posti rimasti per la Champions 2023-2024. In classifica la Lazio è ferma a 64 punti, a +1 dalla Juventus che però giocherà domani contro l'Atalanta (58 punti), affiancata oggi dall'Inter che si è portata a quota 63, mentre il Milan è a -2 dai nerazzurri.

Milan e Inter si affronteranno mercoledì 10 maggio a San Siro, con il Milan che giocherà in casa. Il secondo atto sarà martedì 16 maggio, naturalmente sempre a San Siro. Sarà una sfida equilibrata e avvincente, tra due squadre che si conoscono bene e che hanno grandi motivazioni. Chi avrà la meglio? Lo scopriremo presto.