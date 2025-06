Il PSG - Paris Saint-Germain per la prima volta nella propria storia è campione d'Europa dopo aver umiliato l'Inter per 5-0 nella finale di UCL 2024/2025. Doppio vantaggio dei parigini nel corso del primo tempo con le reti dell'ex nerazzurro Hakimi e Doue (in appena 20 minuti). Nella ripresa i francesi trovano inizialmente la terza rete ancora con lo stesso Doue. La quarta marcatura per la squadra di Parigi è dell'ex Napoli Kvaratskhelia.

Il Paris Saint-Germain è Campione d'Europa! All'Allianz Arena i parigini vincono 4-0 la finale di Champions League contro l'Inter, a seguito di una partita totalmente a senso unico e non solo per il risultato. Dopo 20 minuti la squadra di Luis Enrique è già in vantaggio di due grazie ai gol di Hakimi e Doué, sfiorando più volte il tris. Gli uomini di Simone Inzaghi sono pericolosi solo in un paio di situazioni da calcio d'angolo.

Nella ripresa il registro non cambia, intorno all'ora di gioco Doué trova la doppietta personale siglando il 3-0. Poi al 73esimo l'ex Napoli Kvaratskhelia firma il poker e addirittura nel finale il 2006 Mayulu.

Le statistiche parlano chiaro: 23 tiri a 8, 3.23xG a 0.49 in favore del Paris Saint-Germain. L'Inter diventa la prima squadra nella storia della Champions League a perdere la finale con più di quattro gol di scarto.



Le parole di Simone Inzaghi al termine del match:“Sono orgoglioso di questi ragazzi per quello che hanno fatto in questo percorso. Stasera il PSG ha meritato di vincere la Champions, sono stati più bravi di noi. Abbiamo approcciato male la gara, ci siamo allungati e abbiamo favorito la loro vittoria, per noi è una sconfitta brutta. Meriti all'avversario ma non abbiamo fatto una bella finale: ho ringraziato comunque i ragazzi per questa stagione, sono orgoglioso di essere il loro allenatore. Ci dispiace, ma non cancella il nostro percorso. Stasera dovevamo fare meglio, io per primo ma i ragazzi sono stati bravissimi in questa stagione, vanno fatti i complimenti a questo gruppo. Nei prossimi giorni ci incontreremo con la Società e parleremo, dopo una finale persa c’è troppa amarezza per pensare. La Società ci è stata vicina questa sera e sta provando amarezza come noi, ma è sempre stata molto presente. Non abbiamo giocato come sappiamo fare dal punto di vista tecnico, loro arrivavano primi sulle seconde palle e poi una volta preso il primo gol abbiamo allungato le distanze ed è venuta fuori questa sconfitta. Abbiamo concesso dei gol questa sera che solitamente non concediamo. Frattesi avrebbe meritato di giocare la finale, ma quando ho deciso di inserire Zalewski e Asllani a quel punto eravamo sotto di tre gol e ho preferito non metterlo in campo”.

Luis Enrique sul grande percorso del Paris:

"Questa settimana la mia preoccupazione maggiore era gestire la tensione e la pressione della città e della società che ancora non aveva vinto questo trofeo, ho cercato di abbassare la tensione proprio per far esprimere al meglio i nostri giocatori.Di solito in finale le partite non sono belle, invece, abbiamo giocato bene una finale contro una squadra forte come l’Inter, cito Dembélé perché ha fatto una grande partita anche in fase difensiva, l’atteggiamento è stato fondamentale, siamo stati bravissimi.La cosa più importante è che abbiamo provato a tracciare un nuovo percorso, ripartendo con un progetto diverso, con giocatori di alto livello ma da far crescere, tutti sono cresciuti e ora tutti giocano alla grande".