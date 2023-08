Nella notte del 5 agosto, una nave cisterna russa adibita al trasporto di sostanze chimiche, la Sig, è stata colpita da un drone di superficie ucraino nello stretto di Kerch, mentre navigava a 27 km a sud del ponte di Crimea.

Degli undici membri dell'equipaggio, alcuni sono rimasti feriti a seguito dell'attacco, mentre la nave è stata danneggiata.

Una fonte del servizio di sicurezza ucraino ha detto alla BBC che anche l'operazione di sabato, ventiquattr'ore dopo quella in cui è stata danneggiata una nave militare nel porto di Novorossijsk, è stata condotta congiuntamente con la marina e che sono stati utilizzati 450 kg di tritolo.

La Sig, già oggetto di sanzioni americane per aver fornito supporto alle forze russe accorse in aiuto del regime di Bashar al-Assad durante la guerra in Siria, stava trasportando carburante per l'esercito russo impegnato nella guerra in Ucraina.

Il traffico sul ponte che collega la Crimea alla Russia è stato sospeso per tre ore, prima di riprendere nel primo mattino.

La Tass ha citato un funzionario dell'MRCC (Marine Rescue Coordination Center) di Mosca che ha affermato che due rimorchiatori stavano già trainando la nave cisterna, la cui sala macchine era rimasta danneggiata. L'agenzia di trasporto marittimo russa RosMorRechFlot ha poi dichiarato che la nave aveva un buco nell'area della sala macchine vicino alla linea di galleggiamento dal lato di tribordo, ma che comunque non rischiava di affondare.



La CNN, pochi giorni fa, ha avuto accesso esclusivo a una base militare segreta improvvisata dove vengono testati i droni di superficie utilizzati dagli ucraini. Rispetto alle immagini di un drone inesploso pubblicate da alcuni media lo scorso settembre, gli attuali droni sembrano più evoluti dei precedenti... ma ancora nessuno sa rispondere ad alcune domande che potrebbero essere importanti anche in relazione all'allargamento del conflitto.

Quali sono le capacità operative dei droni di superficie ucraini? Da dove partono per poter colpire obiettivi russi nei porti sul Mar Nero o nei pressi del mar d'Azov se la costa meridionale dell'Ucraina è per 2/3 sotto il controllo di Mosca, mentre sulla restante i russi hanno realizzato una sorta di cintura navale?