NEW YORK - Le segnalazioni di avvistamenti di decine, se non centinaia di droni misteriosi proseguono, alimentando teorie complottiste.

La Federal Aviation Administration (FAA) ha annunciato una sospensione temporanea di 30 giorni dei voli dei droni su 27 siti di infrastrutture critiche, distribuiti tra il New Jersey e lo stato di New York, tra cui Jersey City, Elizabeth e Camden. Il divieto sarà in vigore fino al 17 gennaio.

Questa decisione, presa su richiesta delle agenzie federali di sicurezza, segue una precedente restrizione su due località del New Jersey implementata a novembre.

L'ordinanza della FAA afferma che nessun velivolo senza pilota può operare al di sotto dei 400 piedi entro un miglio nautico dallo spazio aereo specificato in ogni città. L'ordinanza prevede alcune eccezioni per i soccorritori e alcuni droni commerciali.