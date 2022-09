È di Jorge Martin (Pramac), con 1:47.402, il miglior tempo nelle libere del venerdì sui 5,1 Km del Motorland del GP di Aragona. Dietro di lui, a soli 74 millesimi di ritardo il leader nella classifica del mondiale piloti, Fabio Quartararo (Yamaha), che con la nuova ciclistica provata nei recenti test di Misano, sembra adesso in grado di poter contrastare lo strapotere messo in mostra da Ducati negli ultimi gran premi. Terzo tempo di giornata, per l'altra Pramac di Johann Zarco, in ritardo di un decimo dal compagno di squadra.

A seguire, i due piloti che il prossimo anno faranno coppia, Enea Bastianini (Gresini Racing) e Francesco Bagnaia (Ducati), che hanno fatto registrare un ritardo intorno ai 2 decimi.

Sesta la GSX-RR di Alex Rins (Suzuki ), che ha preceduto Maverick Vinales (Aprilia), a sua volta davanti al recuperato Marc Marquez (Honda), al primo GP dalla pausa iniziata dopo il Mugello per l'ennesimo intervento al braccio destro a cui si era infortunato nel 2020 nel GP di Jerez. Un tempo, quello realizzato da Marquez - va sottolineato - poco veritiero, perché nel suo miglior giro ha perso qualcosa per un errore prima del traguardo dopo aver fatto registrare i migliori tempi negli altri settori.

Undicesimo tempo in FP2 per Aleix Espargaro (Aprilia) che in FP1 era stato il più veloce. Caduto nella FP1 proprio alla curva 16, nel pomeriggio è scivolato alla 14, nella variante che precede il rettifilo più lungo del circuito.



I primi 10 migliori tempi del venerdì:

01. Jorge Martin (Prima Pramac Racing) – 1:47.402

02. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) + 0.074

03. Johann Zarco (Prima Pramac Racing) + 0.107

04. Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP™) + 0.181

05. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) + 0.237

06. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 0.263

07. Maverick Viñales (Aprilia Racing) + 0.276

08. Marc Marquez (Repsol Honda Team) + 0.359

09. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) + 0.398

10. Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) + 0.491