In questo post puoi seguire un mio video in cui spiego in modo breve ma preciso cosa è il Karma e come e perchè usare i tarocchi per leggere il Karma.

Questo video fa parte delle videoletture di approfondimento ed interattive che puoi visionare nel mio sito larinthos.com o nel mio canale video.

Desidero però sottolineare un punto su cui è necessario riflettere e su cui spero rifletterai e che ribadisco spesso sia in questo video che in molti dei miei scritti ed interventi.

I Tarocchi e la Cartomanzia sono strumenti precisi ed efficaci per il semplice ma profondo motivo che sono modellati secondo le strutture profonde e reali dell'Universo.

Affinchè diano risultati devono essere usati da persona esperta ed evoluta, questo è vero (leggi a questo riguardo i miei articoli “ I 3 livelli evolutivi del cartomante”) ma è anche vero che il Cartomante evoluto mette la propria sensitività al servizio di leggi universali e si pone quindi come tramite tra il Consultante e le Leggi Universali alle quali i Tarocchi attingono e secondo le quali sono modellati.

Questo, come spiego nel video, è il motivo per cui un Cartomante sensitivo può leggere il Karma, non solo, ma anche fatti a distanza di anni luce o eoni di tempo.

Altro che “con le carte si leggono al massimo sei mesi nel futuro” ! Un banalissimo luogo comune al quale i Tarocchi, usati da una anima evoluta, non soggiacciono in alcun modo.

Ritornerò su questo argomento anche in prossimi interventi futuri, perchè, così come questo pianeta ora si sta evolvendo (e lo spiego nel video) anche i Tarocchi e la Cartomanzia si stanno evolvendo e, se usati da anime esperte, possono finalmente esprimere appieno tutta la loro potenzialità, che hanno sempre avuto ma, come spiego, prima non si poteva dire semplicemente perchè questo pianeta non aveva ancora una evoluzione tale da poter ascoltare; non sono lontani i tempi in cui se qualcuno diceva qualcosa di storto, magari facevano un falò e ti ci mettevano sopra, come accadde molte volte, oppure se qualcuno diceva di avere visto un oggetto volante lo facevano passare per pazzo.

Ora il pianeta è in grado di ascoltare e quindi si può parlare.

Svilupperò ulteriormente , in futuri interventi, questo tema, ossia quello delle reali potenzialità della Cartomanzia e della struttura del mazzo di Tarocchi, che è costruito aderendo a strutture fondamentali di questo Universo descritte in tempi antichi da molti sapienti ed oggi dalle moderne evoluzioni scientifiche, prima tra tutte la Fisica Quantistica in opposizione e rinnovamento rispetto alla Fisica Classica.

Buona Visione !

Larinthos