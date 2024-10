"IL POTERE NASCOSTO DELLE DONNE. Da crisalidi a farfalle", di Nadia Mari, casa editrice Il Filo Di Arianna, è finalmente disponibile in tutte le librerie e su Amazon!

Questo saggio, con la prefazione di Virginia Raggi, rappresenta una profonda esplorazione del femminismo intersezionale, rivolto a donne e uomini, che promuove un dialogo costruttivo e inclusivo.



Nadia Mari, scrittrice e saggista impegnata su temi legati alla parità di genere, presenta un’opera che analizza le tappe storiche del femminismo, dai movimenti per il suffragio femminile fino ai giorni nostri. Il saggio passa in rassegna l'importanza della psicologia e del femminismo radicale degli anni '60 e '70, per poi approfondire l'emergere dell'ecofemminismo, che collega la difesa dell'ambiente alla parità di genere. Un focus particolare è dedicato allo xenofemminismo, che abbraccia la tecnologia come strumento di liberazione, e viene analizzato l'impatto del berlusconismo in Italia, evidenziando come abbia perpetuato stereotipi dannosi per le donne. A livello mondiale, il libro esamina i progressi ottenuti, come la partecipazione politica e la lotta per la parità salariale, ma sottolinea che le sfide rimangono significative, in particolare per quanto riguarda la violenza di genere e le disparità economiche.Il saggio si conclude con una riflessione su cosa resta da fare per costruire un femminismo veramente inclusivo, che coinvolga tutti, uomini compresi.

A fianco di una intensa attività professionale come traduttrice e poliglotta, Nadia Mari esordisce ora con un saggio sulle molteplici potenzialità delle donne ingiustamente ignorate o sottovalutate da una società ancora incline, ahinoi, all'esclusione e alle discriminazioni. Nadia è scrittrice mossa dalla passione mista a forte consapevolezza, non a caso il libro - snello e ben strutturato - ignora le tipiche "secche" di un'esposizione convenzionale, di tipo accademico; anzi il lettore vi troverà una materia viva e palpitante nella quale si rispecchia una intelligenza rigorosa ma anche carica di un portato umano che lo arricchisce qualitativamente, al di là del genere. Nitido, coerente, energico anche, senza compromessi. Si distingue altresì per la speciale introduzione di Virginia Raggi.







Per ulteriori informazioni, interviste o richieste di recensioni, si prega di contattare:

Nadia Mari

[email protected]

https://nadiamari.my.canva.site