Le condizioni meteo hanno condizionato quest’anno i festeggiamenti in onore del copatrono San Francesco di Paola: dopo la sospensione della processione, domenica scorsa, a seguito della pioggia, con la vara della statua collocata provvisoriamente all’interno della chiesa di Santa Maria Maggiore, si è deciso di rinviare la tradizionale “Berrettella”, che si svolgerà domenica 11 maggio dopo la messa delle ore 17:30, con partenza dal pontile di Santa Maria Maggiore su un mezzo della Guardia di Finanza.

La decisione è stata presa dal Comitato per i Festeggiamenti della Festa di San Francesco, presieduto da padre Saverio Cento, per riportare in maniera contestuale San Francesco all’interno del Santuario. Il Comitato ha deciso di rinviare la data del 6 maggio per consentire ai “mbuttaturi”, stanchi dopo due giorni di processione, di riposare prima di portare di nuovo in spalla il simulacro.

Pertanto si comincerà con la “Berrettella” e il tradizionale percorso in mare, che culminerà con la preghiera del marinaio e il lancio di una corona in ricordo dei Caduti in mare. Dopo il rientro della “Berrettella” partirà la processione di San Francesco, che farà il giro di Vaccarella, come da programma, rientrando in serata al Santuario.

Tutte le celebrazioni religiose di domenica verranno celebrate nella chiesa di Santa Maria Maggiore.