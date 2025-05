Tra eventi solenni e tennis internazionale, oggi a Roma è una giornata intensa anche per chi si sposta con i mezzi pubblici.

La notizia del giorno è senza dubbio l’Habemus Papam: in attesa dell'annuncio ufficiale, migliaia di fedeli si stanno dirigendo verso piazza San Pietro, creando un grande afflusso di persone e richiedendo attenzione nei trasporti. Tutti i dettagli su come raggiungere l’area si trovano qui:🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/fumata-bianca-san-pietro-come-arrivare.html

Intanto, a Pigneto FS sono scattate le modifiche ai binari ferroviari della linea locale: i tracciati saranno spostati per permettere la costruzione della prima banchina della nuova fermata. Un passaggio tecnico, ma cruciale per i futuri sviluppi della mobilità.🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/modifica-linea-locale-indipendente-pigneto.html

Sulla Metro A, torna in servizio un altro convoglio revisionato della serie CAF 300: è il sesto treno che rientra dopo i lavori. La manutenzione procede, ma la flotta resta ancora sotto pressione.🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/04/rientro-in-servizio-ma-369-370-metro-a.html

Per chi invece si sta muovendo verso il Foro Italico, sono in corso gli Internazionali BNL d’Italia di tennis. Fino al 18 maggio il traffico verso l’area è intenso: ecco come arrivare con i mezzi pubblici.🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/internazionali-tennis-bnl.html

Infine, uno sguardo al calendario: per il 17 maggio è stato proclamato uno sciopero del personale ferroviario. La mobilità potrebbe essere a rischio su scala nazionale.🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/sciopero-ferrovie-17-maggio.html

