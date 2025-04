Roma affronta giornate complesse, tra eventi religiosi di portata globale e infrastrutture ancora da valorizzare. Ecco una sintesi dei principali aggiornamenti sulla mobilità cittadina.

🚆 Anello ferroviario: serve più servizio per Vigna Clara

Con sole 9 coppie di treni al giorno, la linea per Vigna Clara resta largamente sottoutilizzata. La sua piena funzionalità è cruciale per l’interconnessione dell’anello ferroviario.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/03/servizio-anello-ferroviario-vigna-clara.html

👥 Giubileo degli adolescenti: potenziati i mezzi pubblici

In vista del Giubileo dei giovani, Atac e Trenitalia hanno annunciato il potenziamento dei servizi su bus, metro e treni. Un’azione necessaria per garantire gli spostamenti di migliaia di pellegrini.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/04/potenziamento-trasporto-pubblico-roma-giubileo-giovani.html

🕊 Camera ardente a San Pietro: come arrivare

Papa Francesco sarà omaggiato nella camera ardente in Vaticano dal 23 al 25 aprile. Il 26 si terrà il funerale. Tutti i dettagli per raggiungere l’area in modo sicuro e organizzato.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/02/come-arrivare-san-pietro-funerali-papa-francesco.html

⚠️ Roma alla prova: accoglienza e gestione eventi

Con il Giubileo in corso e i funerali papali in arrivo, Roma affronta una delle sfide logistiche e organizzative più complesse degli ultimi decenni.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/04/sfida-accoglienza-giubileo-funerali-papa-roma.html

🚌 Piano trasporti per le esequie del Papa

Attivato il piano mobilità per il 26 aprile, giorno dei funerali. Previste deviazioni, chiusure e potenziamenti del trasporto pubblico.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/04/piano-mobilita-funerali-papa-francesco.html

