L'Argentina torna di nuovo ad essere l'Argentina, proponendosi tra le squadre favorite per la vittoria della Coppa del Mondo in Qatar, dopo aver strapazzato la Polonia, accontentandosi di un 2-0 che consente a Szczesny & Co., nonostante la sconfitta, di qualificarsi comunque agli ottavi del torneo - grazie alla differenza reti - ai danni del Messico, vittorioso per 2-1 contro l'Arabia Saudita.

Wojciech Szczezny, nei primi 45 minuti, ha parato di tutto... persino un rigore a Messi, evitando il tracollo dei suoi che a fatica riuscivano a superare la metà campo. Il portierone polacco è però capitolato ad inizio ripresa superato prima da Alexis McAllister e, successivamente, da Julian Alvarez.

La Polonia, grazie a questo risultato, torna agli ottavi di finale di un Mondiale dopo 36 anni, anche se non è certo la squadra che brillò ai mondiali in Germania del '74 (con i mai dimenticati Lato e Cadocha) e a quelli in Spagna del 1982, battuta in semifinale dall'Italia.

Il Messico, per quanto fatto vedere in campo anche ieri, avrebbe sicuramente meritato di più di passare il turno, ma nonostante il gioco prodotto non è riuscito a segnare la terza rete che avrebbe consentito l'approdo agli ottavi. Sul 2-0 - da ricordare che il gol dei sauditi è arrivato nel recupero, in finale di gara - i messicani erano sfavoriti anche nel numero dei cartellini gialli, l'altro elemento su cui la FIFA ha decretato il superamento della fase a gironi in caso di parità sulla differenza reti.

Il Messico ha avuto quasi 40 minuti, praticamente un'intera frazione di gioco, per trovare il terzo gol, ma senza riuscirci... salvo l'illusione di uno segnato nei minuti finali, ma in evidente fuorigioco.

Così la nazionale messicana non raggiunge la fase a eliminazione della Coppa del Mondo per la prima volta dal 1978.



Nel pomeriggio, nel Gruppo F, il Marocco ha la possibilità di aggiudicarsi il passaggio agli ottavi contro il Canada, mentre una delle due, tra Croazia e Belgio, rischia seriamente di dover tornare a casa.

In serata, per il Gruppo E, si disputeranno gli incontri tra Giappone - Spagna e Costarica - Germania, con i tedeschi che dovranno assolutamente vincere con almeno due gol di scarto, sperando che il Giappone non faccia il colpaccio contro la Spagna.





