- LA SCRITTRICE VIBONESE PARTECIPA E VINCE LA MARATONA DI SCRITTURA AL SUMMER CAMP WRITER -

Ho vinto il NaNoWriMo! Una maratona di scrittura originale, forte, particolare, piacevole, che mi lascia il segno, anche fisicamente, ma prometto che non lo faccio più… sono stanca e anche tanto, tanto felice di aver conquistato un riconoscimento culturale all’Estero. Ho accolto con il cuore e con immensa emozione, questo progetto perché dovevo terminare il mio romanzo “DENTRO AI TUOI OCCHI”, dedicato al tema delicatissimo dell’Alzheimer e lo potevo fare, solamente, in questo periodo che non lavoro a scuola. Luglio, mese in cui sono nata, mi ha portato fortuna, mi ha fatto sudare in tutti i sensi, ma sono arrivata al traguardo finale con la vittoria in mano. Una vittoria fuori sede, fuori regione, addirittura internazionale, negli Stati Uniti d’America. Che meraviglia! Una grande soddisfazione per me e per la mia Calabria.

Non ci crederete ma è andata così: nel mese di luglio, appena trascorso, ho fatto una pazzia: mi sono iscritta al NaNoWriMo NAtional NOvel WRIting MOnth: Il National Novel Writing Month è un'organizzazione senza scopo di lucro con sede negli Stati Uniti che promuove la scrittura creativa in tutto il mondo. Chi mi conosce sa bene, ormai quanto e in che modo, la mia passione galoppa in tutto il mondo e spazia in diversi campi. Questa volta è toccato al Campowriter di NaNoWriMo. NaNoWriMo (un acronimo di National Novel Writing Month) è un’organizzazione senza scopo di lucro fondata nel lontano 1999 negli Stati Uniti, dallo scrittore freelance Chris Baty, con il solo scopo di motivare gli aspiranti scrittori nella stesura del loro primo romanzo.

Ho studiato, approfondito e imparato norme e regole dell’uso di NaNoWriMo nel campo della scrittura creativa. Conosco questo progetto da svariati anni, ma non vi ho mai partecipato. Quest’anno però mi sono fatta coraggio, e ho voluto con tutte le mie forze, provarci anch’io. Ho desiderato mettermi alla prova e condividerne la conoscenza e l’esperienza sperando possano essere d’aiuto anche ad altri scrittori e magari spingerli a parteciparvi.”

Queste le parole di Teresa Averta, docente e scrittrice vibonese, che si è cimentata in una nuova esperienza scritturistica, culturale e tecnologica; ha inseguito un sogno oltreoceano, che oggi si realizza, in maniera reale e concreta e le viene riconosciuto il merito nell’impegno profuso.

L’autrice Averta è già avvezza a progetti legati alla conoscenza e allo sviluppo dell’arte scritturistica in tutte le sue declinazioni e continua a sensibilizzare le persone: adulti, giovani e bambini, alla lettura e alla scrittura come strumenti culturali per star bene con sé stessi e con gli altri. Per questo è sempre desiderosa di ricerca, studio e approfondimento in questo campo, in cui lei continua a promuovere valori umani e culturali attraverso i libri e la scrittura creativa, dove quest’ultima può aprire orizzonti nuovi e mondi altri da scoprire.

Il progetto multiculturale di NaNoWriMo è molto noto globalmente, anche se in Italia non è ancora conosciuto. Oggi, gli iscritti sono centinaia e centinaia di migliaia, appartenenti a ben quasi 700 Paesi di tutto il mondo, tra cui anche l’Italia, e registra oltre 50.000 vincitori.

L’Averta ha colto al volo questa opportunità perché conosce bene la lingua inglese, che insegna come disciplina nelle scuole primarie, e l’ha sostenuta in questa notevole e interessante avventura.

Ha dato libero sfogo alla sua creatività, scorrendo sui tasti del suo pc come un fiume, una prima bozza di una storia, storia vera e sofferta già presente nella sua mente, marchiata a fuoco perché vissuta sulla sua pelle. La storia ha per titolo: “DENTRO AI TUOI OCCHI”, romanzo dedicato alla grave patologia dell’Alzheimer, dove la protagonista indiscussa è la sua cara madre.

Non doveva competere con nessuno tranne che con sé stessa e con il tempo. Non doveva preoccuparsi troppo della forma, delle revisioni, delle conclusioni, ma solo di produrre almeno il minimo dei caratteri richiesti (in media 1600-1700 parole al giorno se si scrive tutti i giorni). Non dimenticare di rispettare i tempi di consegna: doveva inviare il suo manoscritto entro le 23:59 del 31 luglio 2023 per partecipare ufficialmente al progetto. In caso contrario, le sue fatiche sarebbero state sprecate.

Teresa Averta ha raggiunto il suo scopo, ha terminato il su manoscritto in tempo, e ha superato il numero di parole richieste: 51.855, mentre al Premio finale ne venivano richieste: 50.000. L’obiettivo di NanoWriMo era ed è quello di spingere un aspirante autore o un autore affermato a scrivere, scrivere concretamente. A questo punto crediamo che la nostra scrittrice calabrese si sia distinta per volontà, costanza e bravura.

Non è facile rendersi conto di quanto possano essere 50.000 parole, per questo vi riportiamo di seguito alcuni libri famosi di vari generi con il relativo numero di parole:

Il vecchio e il mare (di Ernest Hemingway), poco più di 25.000 parole;

Il grande Gatsby (di F. Scott Fitzgerald), poco più di 47.000 parole;

Il fu Mattia Pascal (di Luigi Pirandello), poco più di 60.000 parole;

Harry Potter e la Pietra Filosofale (di J. K. Rowling), poco più di 75.000 parole;

Moby Dick (di Herman Melville), poco meno di 210.000 parole.

La nostra scrittrice Teresa Averta, alla fine, ha scritto un romanzo “Dentro ai tuoi occhi” di 51855 parole. Che presto sarà pubblicato e ci auguriamo che abbia il successo che merita.

Luglio, come già detto dall’Averta, è stato il mese giusto per dedicarsi alla sua passione per la scrittura, in quanto è l’evento più famoso del NaNoWriMo, il CAMPWRITER ESTIVO, anche se vi sono altri eventi, comunque, in diversi periodi dell’anno.

Da qualche anno, NaNoWriMo egregia organizzazione senza scopo di lucro, con sede negli Stati Uniti che promuove la scrittura creativa in tutto il mondo, collabora con degli sponsor, i quali premiano i vincitori della competizione con sconti su servizi, software, con un certo numero di copie in brossura del manoscritto, oppure con agevolazioni che consentono di vendere il libro in formato digitale su Amazon, tutti premi correlati alla scrittura. Un interessante input per incentivare gli “innamorati della scrittura”.

Partecipare al progetto statunitense di scrittura creativa ha offerto a Teresa Averta, una eccellente opportunità di lanciarsi in una nuova avventura. In fondo l’iniziativa mira a concedere ad aspiranti e affermati scrittori una possibilità nell’articolato mondo della scrittura. E se si ha, come il caso della nostra autrice, una creatività sviluppata e una certa fluidità, non sarà un traguardo impegnativo da raggiungere.

Ricordiamo che il progetto NaNoWriMo è senza scopo di lucro; pertanto, si sostiene solo tramite le donazioni volontarie degli stessi partecipanti ed i gadget.

L’autrice felice di questa altra nuova esperienza culturale aggiunge: “Ce l’ho fatta e ancora non ci credo. Non solo ho raggiunto le tanto agognate 50.000 parole, ma le ho superate senza nemmeno accorgermene un giorno prima! Perché il sito ufficiale nanowrimo.org attende che il partecipante inserisca tutto il testo scritto per validare l’effettiva vincita. Solo allora ti arriva una mail piena di congratulazioni, badge, gadget e incredibili offerte (come l’acquisto del software Scrivener, sconti su Freewrite, su ProWritingAid Premium, e quant’altro a metà prezzo…) insieme con gli attestati di merito e la targa per i “Winner Writers”.

La soddisfazione e la gioia del traguardo raggiunto coprono tutte le fatiche e i sacrifici del mio impegno. Vincere all’estero fuori dall’Italia, è un onore e un’opportunità che ottiene la mia scrittura al fine di essere conosciuta e divulgata in tutto il mondo.

Ringrazio tutto lo staff e l’organizzazione di NaNoWriMo per l’accoglienza, la pazienza e il sostegno durante il mio lavoro certosino, e dico grazie per queste belle opportunità di crescita umana e culturale a livello mondiale.

Dedico questo altro riconoscimento alla mia famiglia, alla mia Calabria, ai giornalisti e followers che mi sostengono con amicizia e stima, e a tutti coloro che fanno della cultura, uno strumento di conoscenza e condivisione di valori come la pace e la concordia tra i popoli.