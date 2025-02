Nel cuore del Giubileo 2025, evento che celebra la spiritualità, la pace e la speranza, si inserisce l'ART SYMPOSIUM, un’interessante e importante manifestazione artistica, che si terrà il 21 marzo 2025 presso la Pontificia Accademia di Teologia a Roma Capitale. Questo bellissimo evento, che prevede un meeting di artisti provenienti da tutto il mondo, sarà incentrato su una mostra di meravigliose opere pittoriche e scultoree e una video esposizione delle opere poetiche selezionate nonché la pubblicazione di un prestigioso catalogo, che vedrà tra i protagonisti la poetessa e scrittrice calabrese Teresa Averta.

Chi è Teresa Averta?

Teresa Averta è una delle voci più apprezzate della poesia contemporanea calabrese. Nata e cresciuta a Vibo Valentia, ha dedicato la sua vita all'insegnamento e alla scrittura. Il suo impegno nella cultura e nella diffusione della poesia è riconosciuto da numerosi premi e partecipazioni a concorsi letterari. Tra i suoi traguardi principali (primi premi):

Nel 2016 , Teresa ha ricevuto il Premio " Tropea Onde Mediterranee" per la sua poesia inedita "Un raggio di sole", che ha esplorato temi di luce e speranza.

Nel 2017, la sua poesia "Il vento della speranza", dedicata alle popolazioni di Monterotondo (Roma), colpite dal sisma del 2016, è stata premiata nel Concorso Nazionale “Cuore Spezzato” delle Montegrappa Edizioni.

Nel 2019, Teresa ha partecipato alla rassegna "Essenze. Poesie dipinte" a Cremona, una manifestazione di poesia e pittura, con il suo componimento "Luce del mattino", presentato nelle prestigiose "Sale di Palazzo Duemiglia".

Questi sono solo alcuni dei premi; l'Averta ha ricevuto numerosi altri riconoscimenti per la sua narrativa dedicata agli adulti e in particolar modo al mondo dell’infanzia, che, pur non essendo elencati qui in dettaglio, confermano il suo valore e la sua crescita artistica in ambito letterario.

Il Riconoscimento all'ART SYMPOSIUM

Il suo lavoro, che ha sempre cercato di unire la tradizione calabrese con un linguaggio universale di speranza, è stato recentemente selezionato per l'ART SYMPOSIUM, evento che celebra l'arte come strumento di spiritualità e unione. La selezione delle sue opere è un importante riconoscimento del suo impegno poetico e della sua dedizione alla bellezza, non solo intesa come estetica, ma come potente mezzo di comunicazione e riflessione. Durante l'evento, che si terrà nel cuore della Roma Vaticana, le sue poesie saranno accompagnate dalla pubblicazione di un catalogo, arricchito dai contributi di personalità di rilievo come Mons. Antonio Staglianò, Silvana Giacobini, Salvo Nugnes, Paolo Liguori. Un’opportunità unica, quindi, per incontrare grandi uomini dell’arte, della spiritualità e della cultura, che condivideranno le loro esperienze accanto ai talentuosi artisti selezionati.

Teresa Averta esprime una profonda gratitudine alla giuria di valutazione del concorso, in particolare al Prof. Salvo Nugnes, curatore d'arte e presidente di Artfactory Eventi, per aver selezionato il suo lavoro.

Un ringraziamento speciale va a Mons. Antonio Staglianò, che oltre a essere presidente della Pontificia Accademia di Teologia, è stato anche il suo professore di Teologia all'ISSR di Catanzaro. L'incontro con Mons. Staglianò, il cui impegno per una teologia "che sa di carne e di popolo" continua a essere una fonte di ispirazione profonda, è stato per Teresa un onore. Ritrovarlo in questo evento, che celebra l'arte come espressione di fede e cultura, le dà grande gioia.

Questo traguardo è per l'autrice vibonese non solo un riconoscimento del suo talento, ma anche un omaggio alle radici calabresi che l'hanno nutrita e ispirata. La poetessa ha dedicato il suo successo alla sua terra, alla sua città di Vibo Valentia e, con profonda emozione, alla madre, recentemente scomparsa, che continua a ispirarla.

Con questo riconoscimento, Teresa Averta, Maestro di Poesia, non solo porta la sua voce poetica nelle sale prestigiose di Roma, ma porta anche la sua Calabria, con i suoi colori, le sue tradizioni e la sua spiritualità, nel cuore del Giubileo 2025.