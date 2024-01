Quest'anno il grande favorito agli Oscar nella categoria Miglior trucco e acconciatura è Maestro, in pole position fin dalle primissime previsioni di agosto, soprattutto dopo l'esclusione del suo rivale più accreditato Guardians of the Galaxy vol. 3, fuori dalla short-list annunciata nel mese di dicembre.

Tra gli altri film favoriti per la candidatura in questa categoria spiccano: Povere Creature e Oppenheimer, entrambi nominati sia ai Critics Choice Awards che ai premi assegnati dal sindacato dei truccatori (MUAHS).

Chiudono la potenziale cinquina Golda e il film targato Netflix, Society of the Snow, in pole position anche per una candidatura nella categoria Miglior film internazionale in rappresentanza della Spagna.