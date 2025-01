Annunciate le candidature agli attesissimi Directors Guild of America Awards, i famosi riconoscimenti con cui il sindacato americano dei registi (DGA) ogni anno influenza la successiva scelta dei membri votanti per gli Oscar.

Infatti nella storia di questo importante premio su 76 edizioni ben 67 volte il vincitore del DGA Award ha conquistato successivamente anche l’Oscar nella categoria Miglior regia.

Tra gli esclusi di quest’anno rispetto alle previsioni: Denis Villeneuve (Dune: Part Two) e Coralie Fargeat (The Substance). Sorpresa per James Mangold (A Complete Unknown) fuori da tutti i key awards finora annunciati.