Il film indipendente prodotto dall'associazione culturale D&E Animation, tratto dalla sceneggiatura già premiata di Dario Rigliaco e diretto da Gianluca Messina, sarà trasmesso la vigilia di Natale sul canale youtube dell'autore alle 20:45.

"Mondi Paralleli" si conferma un progetto audiovisivo dalle grandi ambizioni. Dopo un anno dall'anteprima al cinema, sarà a disposizione di tutti e gratuitamente. È un omaggio a GENOVA, CAPITALE DEL MEDIOEVO 2024. È interamente girato in Liguria. A Rapallo si è svolto il set all’interno del complesso del monastero di Valle Christi, tra i più belli in Italia. A Zuccarello (SV), che ha fatto da cornice alle scene ambientate nella Londra di fine 1800, le vie del piccolo borgo sono state letteralmente trasformate in un quartiere londinese dell'epoca, dove è stata riprodotta fedelmente la nebbia tipica e ogni dettaglio. Ma non solo; da Forte Begato all'Abbazia dei Fieschi di San Salvatore di Cogorno, dalle spiagge di Genova Quinto agli interni del castello di Campo Ligure. Il film inzia nell'Ottocento. È l’avventura di tre coraggiosi inglesi della Londra Vittoriana; due uomini e una donna, che attraverso una mappa trovano un portale in grado di viaggiare verso un’altra epoca, un altro “tempo”.

Precisamente il medioevo, la Genova dei Capitani D’oria e Spinola. Tra insidie, inganni, avventure e amori, dovranno fare i conti con il passato. Mentre Walter Dixon farà di tutto per avere la sua vendetta a Londra.

I personaggi di fantasia interagiscono con quelli della storia; infatti gli incontri con Guglielmo Marconi a Londra o con Jacopo da Varagine tra le mura della “Superba”, sono la prova di una valorizzazione fortemente voluta non solo del territorio ligure, ma della storia delle famiglie Spinola e D’oria, alle prese con le guerre contro Pisa e le tensioni interne, fino alla congiura dei Fieschi. -Questa è storia, ma anche avventura, fantasia e magia- ci narra l’autore Dario Rigliaco -è un modo per conoscere alcuni dettagli di un periodo a cavallo tra il 1289 e il 1292 della Genova della Repubblica, ma attraverso un’avventura mozzafiato nata dalla mia fantasia.

Nella Londra "parallela" non mancano i personaggi come un giovanissimo Guglielmo Marconi o il noto serial killer conosciuto come Jack lo squartatore, fino a una dedica speciale, un omaggio “post-titoli di coda” alla trilogia “Ritorno al Futuro”, una passione che accomuna autore e regista (G.Messina).



Il link diretto è già in programmazione. Attiva la campanella per ricevere una notifica 5 minuti prima: https://youtu.be/OnE6gxVksso



Il film rimarrà sul canale anche dopo la premiere del 24 dicembre (h 20:45), a disposizione di Genovesi, Liguri e non, per conoscere la storia di una terra fantastica.