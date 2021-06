Uno strumento di sofisticata tecnologia, lo Slidedoor, ideato dall’ingegno tutto napoletano della Factory Slide World: unisce adesso il ParCo del Colosseo ed il Museo Nazionale di Napoli. Il progetto consiste nella realizzazione di portali a grandezza naturale, attraverso cui è possibile guardare ed essere guardati, vivendo l’esperienza di avere di fronte a sé persone e luoghi in realtà molto distanti.

Si tratta di una vera e propria anteprima di quelli che saranno i Musei del futuro.

La tecnologia 4k live cam-streaming è così al servizio di una raffinata filosofia progettuale: dal lato opposto del portale c’è un’altra persona che osserva e, al tempo stesso, è osservata; ognuno dei due protagonisti è inserito nel proprio contesto di riferimento, ma le due realtà si fondono ed emergono le comuni radici storico-culturali. La realizzazione di SLIDEDOOR rientra nel progetto più ampio di ricerca per la creazione di un dizionario metamuseale dei gesti.

Il trait d'union tecnologico e simbolico fra il MANN e il Colosseo, infatti, sottolinea proprio il legame tra la storia e la programmazione culturale dei due istituti: al Museo, SLIDEDOOR è nell’Atrio, di fronte al grande rilievo che, proveniente dalla Necropoli Marittima di Pompei, accoglie i visitatori con un suggestivo invito a visitare la mostra "Gladiatori"; al Colosseo, il portale è collocato al di sotto della cosiddetta Porta Triumphalis, da dove entrava la pompa gladiatori prima dell’inizio dei giochi, inquadrando così il punto di vista dell’arena e della cavea dell’anfiteatro.

Il legame inter-istituzionale si rafforza ancora di più: dopo la felice collaborazione per la realizzazione della mostra "Pompei 79 d.C. Una storia romana" che, a cura dell'indimenticabile Mario Torelli, propone in allestimento significativi prestiti del MANN, oggi è la volta di "Gladiatori"; qui sono esposti alcuni importanti reperti provenienti dall'Anfiteatro Flavio, luogo per antonomasia dei combattimenti e degli spettacoli gladiatorii.

"Dalla Campania di Spartacus, 'terra di Gladiatori', dove il mito ha le sue radici, all'Anfiteatro cuore dell'Impero, il Colosseo, immagine dell'Italia nel mondo: non poteva esserci occasione migliore della grande mostra che il Museo Archeologico di Napoli dedica a questi eroi dell'antichità, uomini che hanno sofferto, amato e vissuto, per aprire il nostro portale 'virtuale' con il Parco del Colosseo che è anche il simbolo di una collaborazione forte e concreta tra i due siti, sia dal punto di vista scientifico che della valorizzazione. Ringrazio il Parco archeologico del Colosseo e la sua direttrice Alfonsina Russo per essere con noi in questa entusiasmante ripartenza, nel segno dell'arte e della bellezza: solo uniti vinceremo", ha dichiarato il Direttore del MANN, Paolo Giulierini."Sono orgogliosa di questa novità che consente al Colosseo di unire la propria storia a quella del MANN, scrigno delle più importanti collezioni di antichità e custode di moltissimi reperti dal fortissimo legame con gli spettacoli gladiatorii"– ha commentato Alfonsina Russo, Direttore del Parco archeologico del Colosseo, "E sono anche orgogliosa di aver favorito anche una connessione fisica oltre che virtuale, con l’istituzione di un biglietto ridotto per favorire la visita dei nostri Istituti", conclude il Direttore.



Carlo Marino

#Carlomarinoeuropeannewsagency