Amico di tutti i personaggi della moda e della televisione, indiscusso e storico "Re della Movida" di Milano, è ritenuto una vera istituzione della nightlife lombarda. Lui è Anthony Russo ed è sempre sulla cresta dell'onda con la sua TemptationsGlam, per animare le notti più prestigiose nella capitale mondiale della moda.

Da anni il suo nome è sinonimo di eventi esclusivi, serate glamour e ospiti d’eccezione che si alternano nei locali più chic di Milano, una città che non dorme mai e che grazie alla sua intraprendenza ha trovato in Anthony Russo un simbolo del divertimento e dello stile. La sua TemptationsGlam è diventata un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza di prestigio, caratterizzata da una selezione accurata di eventi, ospiti, bellissime fotomodelle e intrattenimento con persone che rappresentano l’élite della moda e dello spettacolo.

Non c’è serata di grande rilievo che non veda Anthony Russo protagonista, grazie alla sua innata capacità di creare un mix perfetto tra divertimento e classe, attirando un pubblico che spazia dai giovani aspiranti fashionisti ai veterani dello showbiz internazionale.

Non sorprende quindi che Star Television abbia scelto di essere presente al suo attesissimo "B-DAY", che si terrà il 5 Dicembre 2024 in uno dei locali diventati tra i più iconici e lussuosi d’Europa, il Philipp Plein, un luogo che rappresenta il massimo dell’esclusività e che si è guadagnato una reputazione di altissimo livello grazie alla qualità dei suoi eventi, alla raffinatezza della sua location e alla preparazione della gestione.

La scelta del Philipp Plein per questa occasione speciale non è casuale, poiché rispecchia perfettamente lo spirito di Anthony Russo: una combinazione di lusso, eccellenza e una forte vocazione per il glamour che conquista chiunque varchi le sue porte. La serata promette di essere un evento speciale, con una lista di ospiti privilegiati che include molti ospiti esclusivi. Tra questi, spicca la conferma della presenza di Devis Paganelli, il "boss italiano dei casting", una figura altrettanto iconica nel suo settore, noto per essere l’agente di molte celebrità del piccolo schermo e per la sua abilità nel riconoscere e valorizzare il talento. La collaborazione e l’amicizia tra Anthony Russo e Devis Paganelli non fanno che accrescere l’attesa per questa serata, che si preannuncia come una celebrazione del glamour e della mondanità milanese. I riflettori saranno puntati su questa occasione, che si candida a essere non solo una festa di compleanno, ma un evento memorabile che rimarrà un bel ricordo della nightlife lombarda, portando con sé l’energia e il carisma di un personaggio come Anthony, capace di trasformare ogni serata in un’esperienza.