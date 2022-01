Il rapporto Gray, nonostante le pressioni dei parlamentari dell'opposizione non è ancora stato pubblicato.

Il rapporto redatto da Sue Gray su quanto accaduto in relazione alle varie feste organizzate a Downing Street nel periodo in cui il resto dell'Inghilterra era soggetto alle restrizioni per la pandemia, non solo sta creando ulteriori tensioni tra governo e forze di opposizione, ma anche tra quest'ultime e polizia metropolitana.

Infatti, dopo l'annuncio del commissario Cressida Dick sull'avvio di un'indagine su possibili violazioni delle regole anti-Covid a Downing Street, la Met ha di fatto bloccato la pubblicazione del rapporto perché ne venissero per il momento tenuti nascosti alcuni dettagli che altrimenti potrebbero compromettere l'indagine appena avviata.

Così, adesso, i leader dei vari gruppi di opposizione alla Camera dei Comuni, oltre a prendersela con Johnson per non aver ancora pubblicato il rapporto Gray, adesso se la prendono pure con Scotland Yard perché il suo intervento sembra essere una sorta di assist al premier, che in tal modo potrebbe così nascondere - almeno per ora - le proprie responsabilità.

Difficile dire come potrà evolvere la situazione politica in Gran Bretagna, ma la posizione di Johnson alla guida del Governo non è mai stata tanto in bilico come adesso.