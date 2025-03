Confermando il proprio impegno per un futuro più verde, la tipografia 4Graph con sede a Cellole (CE) continua a investire in innovazione e annuncia una nuova tappa nell’evoluzione aziendale, finalizzata a diventare la prima tipografia online italiana interamente sostenibile entro fine 2025.

Dopo il potenziamento della capacità produttiva con l’inaugurazione del nuovo stabilimento, infatti, da Cellole parte il lancio della nuova piattaforma eCommerce progettata guardando al futuro. Strutturato su un’architettura scalabile e cloud-based, il sito completamente riprogettato permette di gestire elevati volumi di ordini, garantendo velocità e sicurezza. La nuova piattaforma online, che consente di vendere in tutta Italia e anche all’estero i prodotti realizzati a Cellole, si presenta con un’interfaccia estremamente moderna, arricchita con strumenti all’avanguardia che rispondono all’utilizzo sempre più predominante di device come smartphone e tablet. Un’attenzione particolare è stata rivolta all’accessibilità con l’introduzione di nuovi font per una lettura immediata e priva di ostacoli, in linea con i più recenti standard di usabilità.

A supporto di questa evoluzione tecnologica, 4Graph si presenta anche con una nuova identità visiva che ne sottolinea l’approccio all’avanguardia e che riflette i valori di sostenibilità, innovazione e trasparenza. “Si tratta di un rinnovamento che celebra creatività, tecnologia e rispetto ambientale”, spiega Biagio Di Mambro, Amministratore di 4Graph. “Un’evoluzione che abbraccia i quattro pilastri che da sempre ci caratterizzano: la carta, cuore della nostra specializzazione; la cultura tipografica, linfa vitale che guida ogni progetto; l’ambiente, inteso come una casa da tutelare con responsabilità, e la trasparenza, il tratto distintivo della nostra relazione con clienti e partner”.

Grazie alla nuova piattaforma, 4Graph rafforza la propria posizione nel settore, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più orientato alla personalizzazione, alla velocità e alla sostenibilità. Questo investimento non solo migliora l’esperienza dei clienti, ma consolida il ruolo dell’azienda come punto di riferimento nel panorama della stampa online, rafforzando il ruolo del Casertano come un polo di innovazione industriale e tecnologica nel settore della stampa.

Oltre al lancio della nuova piattaforma eCommerce, 4Graph continua a investire nel territorio con un’espansione strategica della propria struttura produttiva. L’azienda ha recentemente acquisito un nuovo stabilimento a Cellole, destinato a ottimizzare i processi produttivi e logistici, contribuendo alla crescita del settore manifatturiero locale. Questo investimento non solo aumenta la capacità produttiva dell’azienda, ma crea nuove opportunità di impiego, consolidando il legame con il territorio e generando valore per l’intera comunità.

Con il rinnovamento del sito e della corporate identity, 4Graph conferma il proprio impegno nell’affrontare le nuove sfide della transizione digitale con energia e visione. “Più che prodotti, creiamo opportunità: per raccontare storie, costruire connessioni, per lasciare il segno. Stampare non è solo un processo: è un atto di creatività e di fiducia”, conclude Di Mambro.