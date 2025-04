Negli ultimi anni, il tema dell’immigrazione irregolare è emerso come uno dei nodi più critici nel panorama politico europeo, suscitando dibattiti accesi e generando proposte che, sebbene ambiziose, sollevano non poche interrogazioni etiche e pratiche.

l ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha posto l'accento sull'importanza dei rimpatri volontari assistiti, un approccio che mira a evitare il radicamento dei migranti nei Paesi di transito.

«Lo strumento dei rimpatri volontari assistiti - ha detto Piantedosi - è un elemento prioritario per evitare il radicamento dei migranti irregolari nei Paesi di transito. Dobbiamo continuare a lavorare insieme per intensificare i rimpatri volontari assistiti, e mi farò promotore a livello europeo per lanciare un’alleanza strategica sul tema. Il nostro proficuo incontro conferma e rinnova la volontà di proseguire il lavoro in questa direzione, mantenendo salda la coesione di questo formato».

La dichiarazione di Piantedosi, nell'incontro avvenuto ieri in prefettura a Napoli con i ministri dell’Interno Brahim Merad (Algeria), Imad Trabelsi (Libia), Khaled Nouri (Tunisia) per i lavori della cabina di regia sulla migrazione e sui rimpatri volontari assistiti. Alla riunione ha partecipato anche il viceministro degli Affari Esteri Edmondo Cirielli.

A seguito di ciò, si impone una riflessione profonda su come queste misure si inseriscano in un contesto più ampio di diritti umani e giustizia sociale: quanto realmente si sta facendo per garantire la dignità e i diritti fondamentali di coloro che, spinti da guerre e miseria, cercano una vita migliore? L'idea di intensificare i rimpatri, seppur legittima dal punto di vista della gestione dei flussi migratori, si scontra con la dura realtà dei numeri. Solo una frazione dei migranti colpiti da ordini di espulsione viene effettivamente rimpatriata, evidenziando le lacune strutturali di un sistema che appare inefficace.

La proposta della Commissione Ue di riformare la Direttiva del 2008 sui rimpatri, introducendo centri di detenzione in Paesi terzi, suscita preoccupazioni legittime. Si profila l’ombra di un modello che potrebbe facilmente tradursi in una sorta di “Guantanamo all’europea”, dove il rispetto dei diritti umani potrebbe diventare un concetto secondario. La vulnerabilità dei migranti, già esposta a mille insidie, rischia di essere ulteriormente compromessa da misure che di fatto delegano la gestione della detenzione a Stati esterni, spesso privi di garanzie adeguate per i diritti umani.

In Italia, la trasformazione di centri in Albania in Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) segna un passo controverso. La giurisdizione italiana su tali strutture, senza una chiara delega alle autorità albanesi, non solo complica la questione dei rimpatri, ma solleva interrogativi sulla sostenibilità e sull’efficacia di tali misure. In un contesto in cui i rimpatri sono già una sfida, il rischio è di creare un sistema che si fonda su promesse di sicurezza e controllo, ma che potrebbe finire per aggravare le condizioni di vita dei migranti.

Esistono alternative che meritano di essere esplorate. È fondamentale che l'Unione Europea e i governi nazionali non si lascino guidare dalla logica del “far vedere” di aver trovato una soluzione, ma piuttosto si impegnino a costruire un sistema che tuteli i diritti di tutti, senza eccezioni.

La gestione dell’immigrazione irregolare è complessa e richiede una visione strategica e una cooperazione reale tra Stati. Solo attraverso un approccio che metta al centro la dignità delle persone e la loro protezione si potrà sperare di affrontare con successo questa sfida, evitando di ripiegare su politiche che rischiano di compromettere i principi fondamentali su cui si fonda l’Europa. Dobbiamo chiederci se vogliamo essere ricordati come coloro che hanno saputo trovare soluzioni giuste e rispettose, o come i custodi di un sistema che ha fallito nel suo compito di garantire diritti e dignità.