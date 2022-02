Il primo a comunicare nuove, dure, sanzioni contro la Russia (e la Bielorussia per il suo ruolo nell'invasione dell'Ucraina) è stato il premier britannico Boris Johnson che, alla Camera dei Comuni ha dichiarato che tutte le principali banche russe avranno i loro beni congelati e saranno escluse dal sistema finanziario del Regno Unito, a partire dalla VTB, una delle principali di quel Paese.

Allo Stato, così come alle principali aziende russe, sarà vietato raccogliere finanziamenti o prendere in prestito denaro tramite i mercati del Regno Unito. Alla compagnia Aeroflot sarà vietato far atterrare i suoi aerei sul suolo britannico. Divieti anche per le esportazioni per prodotti che potrebbero essere utilizzati a scopo militare e per attrezzature per la raffinazione del petrolio. Limitazioni, anche per i depositi bancari da parte di cittadini russi.

Poi è stata la volta di Biden ad annunciare quello che per la Russia sarà un isolamento dal sistema finanziario, commerciale e tecnologico - a livello globale - che avrà per quel Paese costi devastanti.

Le nuove sanzioni, ha detto Biden, contribuiranno ad aumentare le attuali pressioni sulla crescita economica russa, tanto da azzerarla, ad aumentare i costi finanziari, i deflussi di capitali... fino ad erodere la sua base industriale. Gli Stati Uniti, i nostri alleati e partner sono uniti e continueranno a imporre costi, costringendo Putin a guardare ad altri paesi che non possono replicare i punti di forza finanziaria e tecnologica dei mercati occidentali. Anche Biden no si è dimenticato della Bielorussia, che sarà destinataria di sanzioni mirate per il sostegno offerto a Putin per l'invasione dell'Ucraina.

Questa la scheda informativa che elenca le sanzioni degli Stati Uniti nei confronti della Russia.

Nel pomeriggio, la presidente della Commisisone Ue, von der Leyen, alla conferenza stampa congiunta con il Segretario generale della NATO Stoltenberg e il presidente del Consiglio europeo, Michel, aveva anticipato le linee guida delle sanzioni Ue:

"Circa mezz'ora fa, ho avuto un colloquio telefonico con il presidente Zelenskyy che ha chiesto a tutte le parti interessate di aiutarlo come e quanto possibile. Nel corso della giornata sottoporremo all'approvazione dei leader europei un pacchetto di sanzioni pesanti e mirate. Ci stiamo coordinando strettamente con i nostri partner e alleati – Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Norvegia, ma anche, ad esempio, Giappone e Australia.Questo pacchetto comprenderà sanzioni finanziarie che limitano duramente l'accesso della Russia ai mercati dei capitali. Le nuove sanzioni avranno un forte impatto. L'economia russa ha già dovuto far fronte a forti pressioni nelle ultime settimane. E queste pressioni adesso si accumuleranno. Le sanzioni ostacoleranno la crescita economica della Russia, aumenteranno gli oneri finanziari, determineranno un aumento dell'inflazione, intensificheranno le fughe di capitali ed eroderanno gradualmente la base industriale della Russia.Il secondo principale pilastro delle nostre sanzioni riguarda la limitazione dell'accesso della Russia a tecnologie fondamentali. Intendiamo escludere l'industria russa dalle tecnologie di cui oggi ha un disperato bisogno per costruire il suo futuro. Le nostre misure indeboliranno la posizione tecnologica della Russia in settori chiave, in cui l'élite di fatto realizza i maggiori benefici col proprio denaro. Questi settori vanno dai componenti high-tech ai software all'avanguardia. Le misure varate oggi, col tempo, incideranno negativamente anche su tutti i settori economici della Russia. Ma su un punto voglio essere molto chiara: toccherà al presidente Putin spiegare questa situazione ai suoi cittadini. So bene che il popolo russo non vuole questa guerra.L'Unione europea e la NATO hanno lavorato in stretta complementarità e questa crisi ci avvicinerà ancora di più. È nostro dovere comune opporci al più grave atto di aggressione sul suolo europeo degli ultimi decenni. L'unità è la nostra arma migliore. Il Cremlino ne è pienamente consapevole, ed è per questo che ha cercato in tutti modi di dividerci, ma ottenendo l'esatto contrario. Siamo più uniti e determinati che mai. Siamo un'Unione, un'alleanza, uniti nel perseguire il nostro obiettivo".

Le sanzioni, nel dettaglio, saranno definite nel corso del Consiglio europeo che è in corso.