L'attentato che ha colpito venerdì sera il mercatino di Natale della città tedesca di Magdeburgo ha finora causato la morte di cinque persone, tra cui un bambino di nove anni, e il ferimento di altre 200, di cui circa 40 in gravi condizioni.

Il sospettato, identificato dai media in Taleb Al Abdulmohsen (le autorità hanno solo diffuso il nome, ma non il cognome), un medico saudita di 50 anni residente in Germania da quasi venti, è stato arrestato sul luogo dell'attentato. L'uomo, noto per le sue posizioni anti-islamiche e filonaziste (pro AfD) espresse tramite il proprio profilo social, ha travolto la folla del mercatino con un auto presa a noleggio, dopo aver raggiunto l'area dove si svolgeva il mercatino utilizzando le vie di fuga di emergenza.

Le autorità tedesche non hanno ancora chiarito il movente, ma il procuratore di Magdeburgo, Horst Nopens, ha suggerito che la frustrazione del sospettato nei confronti della gestione dei rifugiati sauditi da parte della Germania potrebbe aver avuto un ruolo. Il caso ha già innescato accese discussioni sul tema della sicurezza e dell'immigrazione, particolarmente rilevanti in vista delle elezioni anticipate del 23 febbraio.

La modalità dell'attentato è quella usata in passato dall'Isis. Inoltre, il fatto che a compierlo sia stato un saudita, farebbe ritenere la matrice islamica più che credibile. Il guaio è che l'attentatore non è un immigrato irregolare, ma un medico ben integrato nel tessuto sociale tedesco, anti-islamico e supporter dell'estremismo di destra.

Taleb Al Abdulmohsen, psichiatra e attivista noto per le sue critiche all'Islam, aveva attirato l'attenzione dei media in passato con dichiarazioni controverse come "Non esiste un Islam buono". Segnalazioni inviate dall'Arabia Saudita nel 2023 e 2024 avvertivano delle sue opinioni estremiste, ma le autorità tedesche avevano concluso che non rappresentava una minaccia specifica.

Il cancelliere Olaf Scholz ha definito l’attacco "un atto terribile" e ha reso omaggio alle vittime con una rosa bianca durante una visita odierna sul luogo dell'attentato. Il mercatino di Natale di Magdeburgo rimarrà chiuso per il resto del periodo natalizio.