Per la categoria Miglior attrice non protagonista crescono le quotazioni per il terzetto formato da: Kerry Condon (Gli spiriti dell'isola) dopo aver vinto la maggior parte dei premi dei critici americani, Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever) dopo aver conquistato il riconoscimento della stampa estera (Golden Globe) e la plurinominata Jamie-Lee Curtis (Everything Everywhere All At Once).

Gara aperta per il 4° e il 5° nome.

Senza dimenticare una voce dell'ultima ora secondo cui Michelle Williams (The Fabelmans), dopo la sua esclusione ai SAG, potrebbe essere candidata tra le supporter nonostante la sua campagna degli Oscar sia direzionata verso la categoria delle protagoniste.