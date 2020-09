Nelle libere del venerdì del GP di Catalogna di MotoGP che si correrà domenica sul circuito di Barcellona, il miglior tempo lo ha fatto registrare in FP2 Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) con 1:39.789, un decimo più veloce di Johann Zarco, sulla Ducati del team Esponsorama Racing. I due piloti sono stati gli unici a scendere sotto la soglia dell'1:40.

Terzo tempo per il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) a 219 millesimi dal pilota della Petronas. Racchiusi in meno di 9 decimi (Iker Lecuona sula KTM Tech 3 si è classificato 15° in 1:40.871) troviamo ben 13 piloti, fatto che fa ipotizzare che quella di domenica sarà una corsa combattuta.







A seguire l'elenco dei piazzamenti, Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP) è quarto, Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) quinto, davanti all'altra M1 di Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT), che in mattinata aveva fatto registrare il miglior tempo.

Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) è settimo a sei decimi dal primo e precede la KTM di Pol Espargaro. Un rinato Alex Marquez, che a inizio stagione galleggiava nelle ultime posizioni, è nono in cerca di riconferme dopo la bella prova a Misano della scorsa settimana. Decima piazza per Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha MotoGP).

Il forte vento che ha caratterizzato le prove, soprattutto nel pomeriggio ha pesato negativamente su tutti i piloti, ma in particolare sulla prestazione di Dovizioso che in mattinata aveva fatto registrare un ottimo secondo tempo.

Da segnalare anche l'assegnazione del titolo mondiale della sfortuna, andato di diritto all'inglese Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol), oggi al rientro, che era andato al centro medico per farsi controllare il braccio a cui si è operato e, uscendo, è caduto infortunandosi seriamente alla caviglia. Crutchlow ha scelto di correre ugualmente e ha terminato la prima giornata di libere al 13° posto.