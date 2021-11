Borussia Dortmund – Ajax | mercoledì ore 21:00

Il Borussia Dortmund si deve riscattare e farsi perdonare la figuraccia fatta in Olanda.

Un match a senso unico, quello di andata, con l’Ajax capace di seppellire i tedeschi per 4-0. Questa gara, però, non ha avuto un contraccolpo psicologico, con il Borussia capace di vincere nelle successive 3 giornate di Bundesliga, segnando 7 gol e subendone solo 1.

Nonostante l'enorme mole di gioco offensivo che il Borussia crea, in Champions i tedeschi faticano a concretizzare, con soli 3 gol segnati in 3 partite, e l’infortunio di Haaland non ha certo aiutato a migliorare questo dato.

L’Ajax sta dimostrando di poter gestire ogni partita, aumentando a piacimento il ritmo della gara per mettere in difficoltà l’avversario.

Il 5-0 al PSV ed il 4-0 dell’andata lo dimostrano, con gli olandesi che in casa diventano una vera e propria macchina da guerra.

I “Lancieri” hanno trovato in Haller il terminale perfetto delle loro azioni d’attacco, con il talentino ivoriano che si sposa perfettamente con il gioco dell’Ajax.

Agli olandesi basta una vittoria stasera per avere la certezza di passare il turno da primi con due giornate di anticipo.