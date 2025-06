Sebbene la sentenza di sfratto rappresenti un passo importante per riottenere il possesso dell’immobile, il proprietario potrebbe incappare in ostacoli sia pratici, sia legali: infatti, dopo una sentenza di sfratto, il proprietario di casa può affrontare molteplici problematicità, poiché, oltre al disagio di aver perso un inquilino e di dover amministrare la liberazione dell’immobile, potrebbe imbattersi in problemi per il recupero dei canoni arretrati e delle spese legali.

È il caso di Giuliano Castorina, proprietario di un bed & breakfast, il quale dopo la restituzione dell’immobile per effetto della sentenza giudiziale, emessa lo scorso anno, ha dovuto fare i conti con l’inquilina, che si rifiutava di lasciare l’immobile spontaneamente, rendendo necessario l’intervento dell’ufficiale giudiziario per l’esecuzione dello sfratto con relative tempistiche e costi. A ciò che si aggiunga anche la situazione del recupero dei crediti, che gli impongono d’intraprendere nuove azioni legali per recuperare i canoni non pagati e le spese sostenute, con tempi e costi, che possono essere elevati; per non parlare del quadro normativo in materia di locazioni, che in qualsivoglia momento può subire variazioni, rendendo più articolata la gestione della pratica per il proprietario, eventi tutti questi in grado di incidere negativamente sulla psiche del proprietario e dei suoi familiari.