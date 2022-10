Rispetto alle previsioni che abbiamo redatto nel mese di luglio cambia leggermente lo scenario per quanto riguarda la categoria Miglior attrice, complice l’inizio delle campagne per gli Oscar in cui si ufficializzano le strategie per ottenere la nomination.

Al momento sul podio c’è l’applaudita interpretazione di Cate Blanchett per TAR, già premiata all’ultimo Festival di Venezia con la prestigiosa Coppa Volpi. Segue la prova di Michelle Yeoh per l’originale film targato A24 Everything Everywhere All At Once, e la performance meravigliosa di Danielle Deadwyler nel biopic Till, incentrato sulla figura di Mamie Till-Mobley, la nota educatrice e attivista americana che si è battuta per la giustizia dopo il linciaggio nel 1955 del figlio quattordicenne Emmett Louis Till, accusato di aver fischiato una donna bianca (Carolyn Bryant) che faceva la cassiera in un negozio di alimentari. Chiude il quartetto Michelle Williams per The Fabelmans, inizialmente data come favorita tra le supporter, ora considerata una potenziale competitor della categoria Miglior attrice.