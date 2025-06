Tra i film animati che hanno più chance di entrare nella prossima corsa ai premi si fa notare l’irriverente commedia dal titolo Fixed, che potrebbe diventare la terza pellicola animata esplicitamente per adulti in gara per il Miglior Film d’Animazione dopo Anomalisa e Memorie of a Snail.

Il film segue la folle ultima notte di Bull, un cane randagio. Quando scopre che il giorno seguente verrà castrato dal veterinario, Bull decide di vivere le sue ultime ore da "maschio intero" nel modo più sfrenato possibile. Coinvolge così la sua banda di amici animali in un'avventura scatenata, una sorta di addio alla sua virilità. Il titolo, "Fixed", gioca proprio su questa ambiguità, un termine crudo ma esplicito che cattura perfettamente il tono irriverente del film.

Lontano dai prodotti per famiglie, Fixed si impone come una sfrontata dichiarazione d’intenti: un racconto spietatamente comico sul corpo, la paura del cambiamento e la ribellione alle regole naturali, mascherato da un’avventura goliardica tra cani randagi.

La commedia si muove su binari volutamente sopra le righe, tra umorismo sessuale, linguaggio esplicito e situazioni assurde, pensata per lo stesso pubblico che ha apprezzato titoli come Sausage Party o Big Mouth. Ieri è stato presentato all’Annecy International Animation Film Festival mentre Netflix si sta preparando per la sua distribuzione il prossimo 13 agosto.