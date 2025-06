Un nuovo contendente si affaccia con forza sulla scena dei prossimi premi cinematografici per l'animazione: si tratta di "In Your Dreams", il film Netflix che ha già conquistato il pubblico all'Annecy International Animation Film Festival. Il suo teaser, presentato in anteprima, ha ricevuto un'accoglienza entusiastica per l'impressionante impatto visivo e la toccante narrazione.

Diretto da Alex Woo, al suo debutto come regista di lungometraggi dopo una solida esperienza in Pixar con titoli come Wall-E e Gli Incredibili 2, e co-diretto da Erik Benson, il film promette un viaggio indimenticabile. "In Your Dreams" racconta la storia surreale di due fratelli che si avventurano nel misterioso mondo dei sogni, spinti dalla missione di trovare Sandman, l'unico che potrebbe aiutarli a salvare il matrimonio dei loro genitori.

"In Your Dreams" avrà una distribuzione limitata nelle sale americane a partire dal 7 novembre, per poi approdare sulla piattaforma Netflix il 14 novembre, rendendolo accessibile a un pubblico globale.