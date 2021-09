Un sorprendente Enea Bastianini (Avintia Esponsorama) ha dominato la Q2 con un tempo sotto l'1:32 e insieme a Marc Marquez (Honda) ha conquistato il diritto di disputarsi la pole del GP di San Marino e della Riviera di Rimini sul circuito di Misano.

Morbidelli, oggi al rientro dopo un lungo stop alla guida non più di una Petronas me della Yamaha ufficiale, ha assaporato fino a 3 minuti dalla fine la possibilità di approdare alla Q1, ma una bandiera gialla nel secondo settore non ha consentito a lui e agli altri piloti di potersi migliorare. Sulla Petronas di Morbidelli, invece, è approdato Dovizioso che però deve trovare ancora confidenza con la moto.

Con l'ansia della pioggia incombente, la Q1 della MotoGP all'inizio ha visto Aleix Espargaro (Aprilia) abbattere per primo il muro degli 1:32 e subito dopo Quartararo (Yamaha), Bagnaia (Ducati), Martin (Pramac) e Marquez lo hanno imitato, ma mettendo a segno tempi migliori, co il leader del mondiale che avvicina il record della pista.

A 3 minuti dalla fine vanno nella ghiaia Aleix Espargaro e Marc Marquez mentre seguiva come un'ombra Francesco Bagnaia che poco dopo ad un minuto dalla fine riesce a fare il tempo migliore con 1:31.065, nuovo record della pista, mentre Quartararo finisce anche lui fuori pista e partirà dal terzo posto in griglia, dietro all'altra Ducati di Jack Miller.