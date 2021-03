Inizieranno a partire da venerdì 12 marzo e proseguiranno per tutto il fine settimana i test di preparazione per la stagione 2021 di Formula 1 in vista del primo gran premio che si disputerà in Bahrain il prossimo 28 marzo.

Fino al 2020, i test di inizio stagione venivano disputati, per ragioni di clima e di tracciato, in Catalogna sul circuito di Barcellona. Quest'anno, per ottimizzare i costi ed evitare sorprese legate al contagio da Covid, le scuderie di Formula 1 potranno verificare l'efficacia delle modifiche apportate alle loro vetture sui 5,4 km del circuito internazionale del Bahrain.

I vari team potranno provare le nuove monoposto da venerdì a domenica, dalle 8 alle 17. A differenza degli anni scorsi, i tre giorni in Bahrain saranno gli unici a disposizione dei team per mettere a punto le nuove auto. Nel 2019 per i test "pre-season" erano disponibili ben otto giorni, mentre erano stati sei nel 2020.

Non solo, i piloti dei vari team non potranno scendere in pista contemporaneamente, pertanto avranno a disposizione un giorno e mezzo soltanto per provare le vetture, un problema in più per i piloti che quest'anno faranno il loro debutto su una Formula 1 (Yuki Tsunoda dell'AlphaTuri e i due Haas Nikita Mazepin e Mick Schumacher) oppure, anche se esperti, hanno cambiato squadra, come nel caso di Ricciardo, Sainz e Perez.

Questi i piloti in pista venerdì:

Mercedes - da comunicare

- da comunicare Red Bull - Verstappen

- Verstappen McLaren - Ricciardo (mattina)/Norris (pomeriggio)

- Ricciardo (mattina)/Norris (pomeriggio) Aston Martin - Vettel (mattina)/Stroll (pomeriggio)

- Vettel (mattina)/Stroll (pomeriggio) Alpine - Ocon

- Ocon Ferrrari - Leclerc (mattina)/Sainz (pomeriggio)

- Leclerc (mattina)/Sainz (pomeriggio) AlphaTuri - Gasly (mattina)/Tsunoda (pomeriggio)

- Gasly (mattina)/Tsunoda (pomeriggio) Alfa Romeo - Raikkonen

- Raikkonen Haas - Schumacher (mattina)/Mazepin (pomeriggio)

- Schumacher (mattina)/Mazepin (pomeriggio) Williams - Nissany

I tre giorni di test, in Italia, saranno trasmessi sul canale della tv satellitare Sky dedicato alla Formula 1.





Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1369959142476156931