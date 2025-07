Genoa, ufficiale il rinnovo di Messias: la nota

Il Genoa CFC comunica di aver raggiunto un accordo per la permanenza nell’organico dell’attaccante Junior Messias per un’ulteriore stagione. La società considera importante la volontà mostrata dal calciatore di continuare a vestire la maglia rossoblù sulla base di nuove condizioni contrattuali e confida che le qualità umane e tecniche di Junior possano costituire un valore aggiunto per l’intero team e un riferimento per la crescita dei più giovani.

Mercato, l’Al-Nassr tenta Pulisic ma il Milan fa muro. Con il rinnovo

Neanche il tempo di riprendersi dall’addio di Theo Hernandez, che il Milan rischia di dover riaprire nuovamente il fronte di mercato con l’Arabia Saudita. Voci dal deserto parlano di un interesse dell’Al Nassr per Christian Pulisic, elemento centrale e leader della squadra rossonera nelle ultime due stagioni e in scadenza di contratto nel 2027. L’americano è considerato incedibile dal club rossonero e lo stesso direttore sportivo Tare ha riservato parole al miele, definendolo “un giocatore fondamentale per la prossima stagione”.

Però…perchè quando si parla di Arabia Saudita, ormai, c’è sempre un però. Gli sceicchi hanno dimostrato che tutto ha un prezzo e che, quasi sempre, quel prezzo è alla loro portata. Retegui insegna e come lui molti altri che negli ultimi anni hanno ceduto alle lusinghe dei petrodollari: il Milan è prontissimo a rinnovare il contratto di Pulisic fino al 2029 con adeguamento dell’ingaggio. Ma se l’Al Nassr dovesse impuntarsi, per Tare sarebbe difficile tenere testa a una eventuale offerta araba.

I milioni non mancano, l’Al Nassr ha appena rinnovato il contratto di Cristiano Ronaldo e con Jorge Jesus in panchina punta a una stagione di grandi successi. Pulisic fa gola e anche se per ora è intoccabile ci si può aspettare di tutto. Certo, la dirigenza del Milan ora ha necessità di accelerare per il rinnovo del contratto, se non vorrà rischiare di perdere uno dei suoi gioielli, se non questa estate, la prossima stagione quando mancherà un solo anno alla scadenza.

Inter, Asllani no al Betis. Vuole Bologna o Fiorentina

In casa Inter Kristjan Asllani resta un rebus. L’albanese non rientra più nei piani del club, ma finora la situazione fatica a sbloccarsi. In tre stagioni in nerazzurro, l’ex Empoli non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista e dopo l’arrivo di Petar Sucic la dirigenza ha deciso di metterlo sul mercato per recuperare un “tesoretto” di circa 18-20 milioni da reinvestire su altri obiettivi di mercato. Missione non semplice a quanto pare. Un po’ per le cifre in ballo, un po’ per le intenzioni del diretto interessato, intenzionato a rimanere in Italia in caso di cessione.

Respinta l’ipotesi Betis, sia per l’offerta troppo bassa del club spagnolo, sia perché poco gradita al giocatore, al momento alla Pinetina la questione Asslani sembra bloccata in una situazione di stallo. In Serie A in questi giorni sulle tracce dell’albanese si sarebbero messe soprattutto Bologna e Fiorentina, ma la volontà dell’Inter a trattare solo per una cessione a titolo definito starebbe rendendo tutto più complicato.

Mercato, altro colpo Napoli: c’è l’accordo con Ndoye

Non solo Noa Lang: il Napoli continua a portare avanti la pista Dan Ndoye. Il club ha trovato l’accordo con l’entourage del giocatore sull’ingaggio. Ora gli azzurri lavoreranno per spingere con il Bologna per trovare l’intesa totale sul cartellino. I rossoblù hanno abbassato le richieste da 45 a 40 milioni di euro.

Per quanto riguarda Sam Beukema, i due club sono vicini all’accordo finale. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli che riguardano i bonusm da aggiungere alla parte fissa di 31 milioni, e contano di trovare l’intesa finale per il trasferimento del difensore olandese.

Como scatenato, preso il tedesco Kuhn dal Celtic

Con un comunicato, il Como ha reso noto l’ennesimo acquisto per questa finestra di calciomercato. Ecco la nota: Como 1907 è lieto di confermare l’ingaggio fino al giugno del 2029 dell’esterno tedesco Nicolás Kühn dal Celtic FC. Il 25enne arriva dopo una stagione straordinaria in Scozia, con 21 gol e nove assist in tutte le competizioni. Kühn si è formato in alcuni dei migliori settori giovanili d’Europa—St. Pauli, Hannover 96, RB Leipzig, Ajax e Bayern II—prima di imporsi con la prima squadra del Rapid Vienna e successivamente al Celtic. L’allenatore del Como 1907, Cesc Fàbregas, ha dichiarato: “Nico è rapido, tecnico e ha una grande comprensione degli spazi. Porta creatività e intensità—qualità che rispecchiano perfettamente il nostro stile di gioco. In Serie A ci darà qualcosa di diverso.”

Al suo arrivo Nicolás ha dichiarato: “Sono davvero entusiasta di essere qui. Ho parlato a lungo con l’allenatore e non vedo l’ora di scendere in campo, conoscere lo stadio e giocare davanti ai nostri tifosi. È stata una decisione facile: il progetto è ambizioso e voglio farne parte dando il massimo per aiutare la squadra a crescere e raggiungere obiettivi sempre più importanti. La città è splendida, un vero set cinematografico: sono felice di iniziare questa nuova avventura in un posto così bello.”