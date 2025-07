Dopo una pausa di due settimane, la Formula 1 riaccende i motori e lo fa con uno degli appuntamenti più attesi del calendario: il Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps. Il leggendario circuito immerso nei boschi delle Ardenne è pronto ad accogliere il terzo weekend Sprint della stagione, con un programma che condensa azione, punti in palio e scelte tecniche decisive.

Con i suoi 7.004 metri, Spa è il circuito più lungo del mondiale, nonché uno dei più impegnativi e affascinanti. Curve leggendarie come Eau Rouge-Raidillon, Pouhon, Blanchimont e Bus Stop non sono solo nomi da cartolina, ma veri e propri banchi di prova per piloti e ingegneri. La pista alterna tratti ad altissima velocità a sezioni guidate e tecniche, rendendo fondamentale un assetto bilanciato tra efficienza aerodinamica e grip meccanico.

Le recenti modifiche – riasfaltatura e ritorno alla ghiaia nelle vie di fuga – hanno aumentato il coefficiente di difficoltà: Spa oggi punisce ogni errore, anche minimo. Non c'è più spazio per tagli o salvataggi fortunati: chi sbaglia paga.

La gestione delle gomme sarà uno degli elementi chiave del weekend: con carichi laterali che possono superare i 5G e frenate improvvise, gli pneumatici verranno messi duramente alla prova. Ma la vera mina vagante è, come sempre, il meteo: nelle Ardenne può piovere all'improvviso, magari solo in un settore della pista, rendendo ogni sessione imprevedibile e strategicamente delicata.

In questo contesto, l'efficienza della monoposto assume un peso enorme. Servono potenza pura nei rettilinei e stabilità nelle curve veloci. Chi riuscirà a trovare il compromesso migliore avrà un vantaggio concreto, soprattutto in un weekend a formato Sprint, dove ogni errore pesa doppio.



Queste le dichiarazioni di Lewis Hamilton alla vigilia:

"Sono felice di essere qui in Belgio perché questa è una pista fantastica,” ha esordito il britannico. “Come sempre, dovremo fare i conti con un meteo variabile e, in più, è il terzo weekend Sprint della stagione, quindi ci aspetta un programma davvero intenso.Sono ragionevolmente ottimista [sul nuovo pacchetto di aggiornamenti che il team sta introducendo qui in Belgio sulla SF-25, ndr], credo che gli aggiornamenti avranno un effetto, ma si tratta più che altro di piccoli passi nella direzione giusta piuttosto che di un cambiamento radicale. Sarà comunque fondamentale vivere un weekend senza intoppi, a partire dalle prove libere. Sarà decisivo, soprattutto se pioverà, che entrambe le vetture sfruttino l'unica sessione disponibile per raccogliere il maggior numero possibile di dati. Il meteo potrebbe rivelarsi una variabile molto importante, ma dovremo ottimizzare ogni aspetto: è l'unico modo per ottenere i migliori risultati nella Formula 1 di oggi.Il team ha un potenziale enorme e, in base alla mia esperienza, posso dire che abbiamo tutto ciò che serve per vincere,” ha dichiarato. “Il mio compito, come pilota, è anche quello di spronare gli ingegneri, mettere in discussione certe convenzioni per cercare di avviare un processo di cambiamento che ci permetta di fare ulteriori progressi. Abbiamo già fatto grandi passi avanti in diverse aree quest'anno e dobbiamo continuare su questa strada. Negli ultimi anni, molti piloti fortissimi sono passati da questo team – alcuni già campioni del mondo – e non sono riusciti a raggiungere quell'obiettivo a Maranello. Io sono più determinato che mai a fare in modo che non succeda anche a me. Sono qui per vincere!"

E queste quelle di Charles Leclerc:

"A Silverstone è andato tutto male, e ogni tanto nell'arco di una stagione succede di avere una gara no. Qui in Belgio però sono fiducioso che possiamo rifarci e tornare sul livello di quest'ultimo periodo, nel quale siamo stati spesso in grado di lottare per il podio”, ha detto ai giornalisti. “Personalmente, inoltre, credo che questa sia una delle piste più belle del mondo e per me avrà sempre un posto speciale perché ci ho conquistato la mia prima vittoria (nel 2019, ndr) in Formula 1 e con la Scuderia Ferrari.Sono piccole migliorie [aggiornamenti portati dal team, ndr] che vanno senza dubbio nella giusta direzione. Detto questo – ha continuato – bisogna anche essere consapevoli che in questo momento per puntare alla vittoria ci mancano tre o quattro decimi rispetto a McLaren, e non esiste un aggiornamento in questa Formula 1 che possa valere così tanto. In fabbrica hanno comunque un ottimo lavoro e non vedo l'ora di provare queste modifiche in pista nelle libere di domani.Per noi senza dubbio il fattore pioggia rappresenta un netto incremento delle difficoltà: sul bagnato la nostra vettura perde di competitività perché è difficilissima da guidare. In aggiunta a questo c'è da dire che le condizioni di bagnato ben poco si sposano con il set-up più estremo che ho trovato in questa stagione e che sull'asciutto mi permette di riuscire a sfruttare meglio la SF-25. Se pioverà anche qui in Belgio per noi sarà comunque un'occasione per verificare se abbiamo imparato qualcosa da Silverstone e saremo in grado di migliorare il livello della nostra performance con la pista bagnata, cosa che sono fiducioso possiamo essere in condizione di fare".

Infine, le parole di Fred Vasseur, Team Principal:

"Il Gran Premio del Belgio apre l'ultima doppietta di gare prima della pausa estiva. Abbiamo lavorato duramente in fabbrica per portare un pacchetto di aggiornamenti per la SF-25, che sarà un punto di attenzione questo fine settimana, per assicurarci di massimizzarne il potenziale fin da subito. In Belgio affronteremo anche un weekend Sprint, il che significa che partire con il piede giusto sarà una priorità. Come sempre in questa Formula 1 così combattuta, ogni piccolo dettaglio può fare la differenza, e resteremo concentrati su noi stessi per dare il massimo in ogni fase del weekend, su una pista dove anche il meteo potrebbe giocare un ruolo fondamentale".



Il programma del weekend



Il GP del Belgio 2025 sarà il terzo evento stagionale con il formato Sprint. Questo significa meno tempo per prepararsi e più azione fin da subito. Ecco il programma:

Venerdì

Ore 12:30: unica sessione di prove libere

Ore 16:30: Sprint Qualifying (definisce la griglia della Sprint)

Sabato

Ore 12:00: Sprint Race (105 km – 15 giri)

Ore 16:30: Qualifiche del GP (griglia per la gara di domenica)



Domenica

Ore 15:00: Gran Premio del Belgio (44 giri – 308,052 km)





