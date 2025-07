Sabato 12 luglio tempo stabile e soleggiato su gran parte d’Italia, con caldo in aumento al Centro-Sud: temperature massime fino a 32 gradi. Qualche temporale pomeridiano atteso su Alpi, Prealpi e localmente sulle pianure del Nord-Est. In serata instabilità in aumento su alta Lombardia e Triveneto.

Domenica 13 luglio arriva una nuova perturbazione: temporali anche intensi fin dal mattino su Alpi, Liguria, Toscana, Lazio e Sardegna. Nel pomeriggio piogge e rovesci si estenderanno a quasi tutto il Centro-Nord. Attenzione a possibili grandinate e forti raffiche di vento. Temperature in calo al Centro-Nord, ancora caldo al Sud con punte di 35 gradi in Sicilia.

