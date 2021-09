C'è una bella notizia per il cantautore calabrese Melus Kaye. Lo scorso 19 settembre ha partecipato al concorso musicale Talent' Art tenutosi a Rovereto, aggiudicandosi il primo posto.

"Ho perso le parole... Potrei dilungarmi tanto e scrivere come un giornale ma, lo trovo inutile, perché oltre ad essere felice ed in fibrillazione ho davvero poche parole per descrivere questo momento", ha raccontato l'artista calabrese sui social. "Questo importante risultato ha confermato che il mio amore sviscerale per la musica sa anche ricambiare il suo affetto regalandomi tante emozioni oltre solo a dolori e tanto lavoro. Ma io la amo così com'è un rapporto complicato ma dalla complicità unica".

Tra l'altro, in altri post, Melus Kaye ha sottolineato come il livello delle esibizioni fosse decisamente alto. Per celebrare questo importante successo Melus Kaye sta organizzando dirette ed iniziative sui suoi social. Seguirlo costantemente, per chi ama la sua musica, sembra essere una buona idea... anche perché belle novità sembrano in arrivo.

L'artista calabrese è infatti molto vicino a completare la produzione del suo primo album da solista. "Proprio in questi giorni sono a lavoro su un nuovo brano che salvo imprevisti dovrebbe vedere la luce a settembre", racconta l'artista calabrese. "Sarà un brano decisamente 'frizzantino', quasi 'spumeggiante' e ricorderà un'epoca. Tra i brani, ecco un nuovo duetto come "Story i stu pianeta", con una voce femminile che si fa notare.

Melus Kaye su Facebook

https://www.facebook.com/meluskayeofficialpage