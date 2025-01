Monza, colpo salvezza: 2-1 a una Fiorentina in crisi

Il ritorno a Monza, per la prima volta da avversario, è da incubo per Raffaele Palladino. La sua Fiorentina costruisce tanto, finalizza poco e subisce gol sui primi due tiri in porta dei rivali. Ciurria (44′) e Maldini (63′) consegnano la vittoria ai biancorossi, che salgono a 13 punti e pur restando ultimi, si riavvicinano al Venezia (14). Nulla da fare per i viola, a cui non basta il rigore di Beltran (74′): ufficiale il sorpasso della Juventus.



Pradè scuote la Fiorentina in crisi: “Così non va più bene…”

Un misto tra rabbia e delusione in casa Fiorentina. La squadra di Palladino è uscita sconfitta sul campo del Monza e ha raccolto la quarta sconfitta nelle ultime cinque partita. Un vortice negativo in cui la formazione Viola è entrata e sembra non riuscire a uscirne. Una situazione difficile che ha scatenato l’ira di Pradè nel post gara. Il dirigente ha sbattuto i pugni sul tavolo e ha chiesto un cambio di marcia a tutto il gruppo.

Le parole del dirigente viola al termine della sfida dell’U Power Stadium: “Non va bene, mancano 10 giorni alla fine del mercato, chi ha il mal di pancia ce lo venga a dire e troviamo una soluzione. Qui serve ritornare quelli che eravamo prima. Abbiamo perso la nostra umiltà, la nostra identità. Abbiamo cercato anche di dare delle motivazioni a tutto questo, però basta. Non va più bene. Si cambia regime, si cambia il nostro modo di essere, di pensare. La mattina si arriva, si va via la sera tardi. E poi valuteremo tutte le cose da fare. Non c’è altro da dire stasera. Ci scusiamo con i nostri tifosi, con il nostro presidente, è una figuraccia. Non si può perdere una partita del genere, abbiamo delle ambizioni e delle motivazioni, vogliamo arrivare in alto e così non si va da nessuna parte”.



Napoli: Kvaratskhelia verso il Psg, in arrivo Garnacho o Werner

Khvicha Kvaratskhelia e il Psg sono ai dettagli finali. Ai titoli di coda l’avventura dell’attaccante georgiano al Napoli, addio già annunciato da Antonio Conte nella conferenza pre-Verona quando rivelò che Kvara aveva chiesto di essere ceduto a gennaio. Dopo che era stato confermato l’appuntamento tra il club parigino e gli azzurri, c’è l’accordo verbale per la chiusura a circa 75 milioni di euro di parte fissa. Scartata l’ipotesi che prevedeva l’inserimento di contropartite nella trattativa: ecco perché l’eventuale discorso per Milan Skriniar sarebbe slegato all’operazione Kvaratskhelia.



Juventus, ecco Alberto Costa: in arrivo il difensore argentino

La Juventus ha chiuso il primo colpo di mercato invernale. Dopo qualche giorno di trattativa, il ds Giuntoli ha chiuso l’accordo con il Vitoria Guimaraes per il terzino destro Alberto Costa. Il classe 2003, che piaceva anche allo Sporting CP, si vestirà subito di bianconero andando a rinforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta.

Il trasferimento è stato chiuso a titolo definitivo con la Juventus che verserà nelle casse del club lusitano circa 13 milioni di euro, più altri due di bonus. Il portoghese firmerà un contratto fino al 2029.



Danilo verso la rescissione consensuale

Per un esterno di lingua portoghese che arriva, uno che parte. Danilo e la Juventus sono pronti a darsi l’addio in maniera definitiva con un’intesa che porterà alla risoluzione consensuale del contratto in scadenza a giugno di quest’anno. Nel futuro dell’ex capitano bianconero c’è il Napoli di Antonio Conte.



Ufficiale: Dan Sucu è il nuovo presidente del Genoa

Il Genoa CFC comunica che in data odierna si è riunito il Consiglio d’Amministrazione e ha deliberato la nomina di Dan Sucu come nuovo Presidente del Club.

“È un onore essere il Presidente del Club più antico d’Italia – dichiara il Presidente Dan Sucu – è una carica che richiede grande responsabilità, e ho intenzione di svolgerla al meglio, con tutto il tempo e le energie necessarie. Con il nostro investimento siamo entrati nel Club per aiutarlo a raggiungere la giusta stabilità, e sono certo che opereremo con efficienza per continuare a crescere, lavorando quotidianamente con chi è in Società da prima e ha fatto ottime cose, nel segno della continuità.Ho avuto modo di vivere da vicino l’amore e il calore dei Genoani e posso garantire che è un’esperienza indescrivibile. Non vedo l’ora di iniziare questo percorso in una realtà così affascinante e unica”.

Di seguito la dichiarazione di Alberto Zangrillo: “Carissimi Genoani, è stato un privilegio e un onore essere il vostro Presidente. Il nostro nuovo Presidente, mr. Sucu, mi ha chiesto se volessi rimanere all’interno del Consiglio di Amministrazione del Genoa. Ho accolto il suo gentile invito con entusiasmo e spirito di servizio. Vi abbraccio con affetto e riconoscenza. Alberto Zangrillo”.

Il Consiglio d’Amministrazione è composto da Dan Sucu (Presidente), Andres Blazquez (Executive Member), Flavio Ricciardella (Executive Member), Alessandro Giudice, Cosmin Golea, Razvan Rat e Alberto Zangrillo.



Serie A, oggi e domani le gare di recupero rinviate per la Supercoppa

Sono tre le gare da recuperare, lasciate in sospeso in occasione della Supercoppa Italiana. Oggi alle 18:30 Como-Milan, alle 20:45 Atalanta-Juventus. Mercoledì alle 20:45 Inter-Bologna. Bologna che dovrà poi recuperare la gara interna con il Milan, del 26 ottobre. Anche l’Inter dovrà ancora recuperare la gara con la Fiorentina, sospesa il primo dicembre. Entrambi i match, programmati per febbraio.