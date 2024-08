Fatica la Ducati ufficiale sul MotorLand di Aragon dove questo fine settimana si disputa l'omonimo gran premio di MotoGP, dodicesimo appuntamento del 2024. Brillano invece quelle del team Gresini, con i fratelli Marquez che hanno fatto registrare il primo (Marc) e il quinto tempo (Alex), e quelle del team Pramac con Martin quarto e Morbidelli settimo.

Sorprendenti, invece, le prestazioni dell'Aprilia, ritornata pertanto sugli allori, con Aleix Espargaro a meno di tre decimi da Marquez e Vinales subito dietro quasi con lo stesso tempo.



Marc Marquez ha confermato il suo ottimo feeling con il MotorLand stabilendo il nuovo record della pista in 1:45.801, diventando così il primo pilota di sempre ad Aragon a scendere sotto il muro dell'1:46, battendo di oltre due decimi il record precedente.

Bagnaia ha ottenuto un non certo disonorevole sesto tempo, ma faticando moltissimo (790 i millesimi che lo separano da Marquez), non riuscendo a trovare il miglior assetto della moto per il primo settore della pista. Comunque, è riuscito a evitare la Q1 che, per come si era messa, non sembrava un'ipotesi del tutto irreale.

Non è stato così per l'altro ducatista, Enea Bastianini che domani dovrà cercare di qualificarsi per accedere alla Q2. A fargli compagnia, altri nomi illustri: Brad Binder e Pedro Acosta (KTM), oltre ai ducatisti della VR46, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi.

Completano la top, un sorprendente Johann Zarco con la Honda e le Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez e Miguel Oliveira.+

Questi gli appuntamenti della MotoGp per sabato 31 agosto:

10:10-10:40 Free Practice Nr. 2

10:50-11:05 Qualifiche Nr. 1

11:15-11:30 Qualifiche Nr. 2

15:00 Gara Sprint (11 giri)