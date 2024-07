Fa intendere di non escludere nulla il team principal Ferrari, Fred Vasseur, sulle possibilità delle vetture di Maranello nel GP del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps, ultima prova prima della pausa estiva:

"Il Gran Premio del Belgio chiude un luglio particolarmente impegnativo per la squadra in pista e per tutti coloro che sono al lavoro in fabbrica a Maranello. Il circuito di Spa-Francorchamps ci permetterà di verificare se abbiamo fatto un buon lavoro nelle ultime settimane per mitigare gli effetti collaterali che pacchetto di aggiornamento introdotto di recente ci ha dato nelle curve ad alta velocità. Il bouncing è stato molto ridotto all’Hungaroring, grazie all’evoluzione del fondo introdotta a Budapest e ora vedremo se sarà così anche sui curvoni belgi. I nostri piloti hanno sempre amato questa pista, un circuito in cui l’abilità del pilota può davvero fare la differenza, e proprio qui Charles ha ottenuto la sua prima vittoria in Formula 1 nel 2019. Se mettiamo a disposizione di Carlos e Charles una SF-24 con la quale possono spingere al limite con fiducia, credo che potremo avere un fine settimana competitivo e portare a casa molti punti".

Di tutt'altro avviso, invece, il parere di Charles Leclerc:

"Se potremo essere favoriti in un circuito da qui a fine stagione? Non penso. Se la vettura rimarrà questa, non credo che saremo in quella situazione. Ho vinto a Monte Carlo perché quella del Principato è una pista a sé, in cui siamo molto forti. Non credo che sulla carta saremo favoriti da nessuna parte.Stiamo migliorando a livello di fondo, ma temo che i problemi di saltellamento torneranno a Spa. Penso che stiamo andando nella giusta direzione, ma il problema che stiamo affrontando è complicato ed è difficile migliorare. Non so se saremo in grado di risolverlo a Spa. Temo che per noi sarà una pista ostica".

Più diplomatiche le dichiarazioni di Carlos Sainz:

"Questa pista è molto bella, ed è piacevole chiudere qui la prima parte della stagione. Soprattutto per i ragazzi della squadra è tempo di staccare la spina e ricaricare le batterie.Questo tracciato ha delle similitudini con Silverstone e sappiamo come quel weekend sia stato difficile per noi. A Budapest abbiamo indubbiamente fatto dei passi avanti e l'obiettivo sarà confermarli anche qui.Speriamo che la pioggia non ostacoli il nostro lavoro, ma sarà uguale per tutti. Il nostro obiettivo del weekend resta quello di avere un Gran Premio del Belgio solido che ci permetta di portare a casa un buon bottino di punti".

Pertanto, inutile che qualcuno si faccia illusioni...







Crediti immagini: x.com/ScuderiaFerrari/status/1816410616375992671/photo/4