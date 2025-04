In un mondo in cui ogni click lascia una traccia, nasce SENZA TRACCIA – Anonimato e privacy online-offline nel rispetto della legge, il nuovo libro di Emanuel Celano, informatico forense ed esperto di sicurezza online.

Ti sei mai chiesto quante informazioni lasci dietro di te ogni volta che navighi, mandi un messaggio o semplicemente accendi il telefono?

Ogni gesto digitale racconta qualcosa di noi, anche quello che non diciamo. Anche quando pensiamo di essere invisibili.

Viviamo in un’epoca in cui ogni messaggio inviato, ogni ricerca effettuata o luogo visitato viene registrato. Ma cosa succede se vogliamo davvero proteggere la nostra identità senza rinunciare alla legalità?

SENZA TRACCIA è più di un semplice manuale: è una guida appassionante di oltre 500 pagine dedicata a chi vuole recuperare il controllo sulla propria vita digitale, online e offline.

Con un linguaggio accessibile e fondato sull’esperienza diretta, il Dott. Emanuel Celano accompagna il lettore in un percorso di autodifesa digitale: non solo tecniche pratiche, ma anche riflessioni sul perché la privacy non sia un lusso per pochi, bensì un diritto fondamentale per tutti.

Ogni capitolo affronta un tema chiave della privacy digitale, unendo strumenti pratici, strategie legali conformi alla normativa italiana e una profonda consapevolezza psicologica delle dinamiche di tracciamento e sorveglianza.

Nel libro troverai:

I rischi concreti del tracciamento e come evitarli

Le differenze reali tra anonimato, pseudo-anonimato e identità fittizie

Tecniche passo-passo per navigare senza lasciare impronte

Strumenti open source per proteggere la propria privacy

Strategie contro sorveglianza, geolocalizzazione e minacce

Un test finale per valutare il proprio livello di esposizione digitale



“SENZA TRACCIA” fa parte della collana "informastica: l’informatica che si mastica", nata per rendere la tecnologia chiara, concreta e utile nella vita quotidiana.

Una lettura indispensabile per chiunque voglia vivere il proprio mondo digitale con maggiore consapevolezza e libertà.



LEGGI L’INTRODUZIONE A TUTTI I CAPITOLI e L’INDICE COMPLETO DELL’OPERA:

Leggi il primo capitolo del libro e acquistalo qui : https://emanuelcelano.it/libri/senza-traccia-anonimato-e-privacy-online-offline-nel-rispetto-della-legge/

Ogni capitolo è un passo verso un modo nuovo di stare nel mondo digitale, senza rinunciare a sè stessi:

🔍 Capitolo 1 – Il tuo corpo digitale

Scopri tutto ciò che lasci online senza nemmeno accorgertene.

🍪 Capitolo 2 – Come ci tracciano

Dai cookie ai pixel invisibili: ogni sito ti segue, anche quando non lo sai.

🎭 Capitolo 3 – Anonimato e pseudoanonimato

Essere anonimi è possibile, ma solo se sai come costruire la tua “maschera digitale”.

🌐 Capitolo 4 – Browser “spioni” e “amici”

Il modo in cui navighi racconta chi sei: scegli con consapevolezza il tuo browser.

🔎 Capitolo 5 – Motori di ricerca alternativi

Cerca tutto quello che vuoi, ma senza regalare ogni pensiero ai browser più conosciuti.

🛡️ Capitolo 6 – VPN: verità e falsi miti

La tua connessione può diventare un rifugio, ma solo se sai come proteggerla davvero.

📧 Capitolo 7 – Email anonime e alias

L’email ti identifica più del tuo volto: imparare a usarla in modo invisibile è vitale.

💬 Capitolo 8 – Comunicazioni private

Parlare in sicurezza è possibile: scopri le app che non ti vendono.

💳 Capitolo 9 – Pagamenti privati

Ogni acquisto dice chi sei. Ma esistono modi per pagare senza essere tracciati. Scoprili.

👤 Capitolo 10 – Social network invisibili

Essere presenti senza esporsi: impara a usare i social senza farti usare.

📍 Capitolo 11 – Geolocalizzazione e tracciamento

Anche se resti fermo, il tuo telefono racconta ogni tuo movimento. Come evitarlo.

📱 Capitolo 12 – Dispositivi mobili “curiosi”

Il tuo smartphone è la tua ombra: impara a tenerlo sotto controllo, altrimenti saranno le App Spia a farlo

💻 Capitolo 13 – Il sistema operativo conta

Windows, macOS o Linux? La scelta che può cambiare tutto nella tua vita digitale.

🕵️‍♂️ Capitolo 14 – Navigare davvero senza tracce

Un piano completo per muoverti nel web come un fantasma ma sempre nella legalità

🧙‍♂️ Capitolo 15 – Fake identity e legalità

Creare una falsa identità può essere necessario per molte ragioni … ma occorre non superare mai i confini della legge.

🎥 Capitolo 16 – Sorveglianza urbana, riconoscimento facciale e Gait Analysis

Anche fuori casa, la tua immagine può essere tracciata ed oggi le IA ti riconoscono anche se ti copri il viso, analizzando solo come cammini. Difenditi.

🚨 Capitolo 17 – Quando scomparire è necessario

In certe situazioni, sparire non è una scelta: è una protezione vitale.

🧪 Capitolo 18 – Verifica finale: sei davvero anonimo?

Mettiti alla prova e scopri quanto sei esposto… o quanto sei diventato invisibile.

LEGGI ED ACQUISTA:

