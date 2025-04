Asexuality: un viaggio nel mondo enigmatico di Diva Spence.

Eccomi qui, di ritorno da New York, dove l'ispettore Creighton ha dovuto dipanare una matassa di intrighi nel mio ultimo thriller, "Le indagini dell’ispettore Creighton, Asexuality". Un viaggio nel mondo enigmatico di Diva Spence, una donna che sfugge alle convenzioni, mentre sullo sfondo si agita un complotto virale dalle tinte fosche. Devo ammettere, la penna di Margherita, la nostra poetessa, ha saputo cogliere magistralmente le sfumature. Il suo sguardo ha dato voce a Diva, svelandone la complessità con una delicatezza che mi ha sorpreso. "Asexuality" è un thriller, certo, ma è anche un'indagine sull'identità, sull'amore che non ha bisogno di corpo, sul coraggio di essere diversi.

Un thriller che lascia il lettore con il fiato sospeso.

Un romanzo intriso di colpi di scena, un thriller che coinvolge fin dalle prime pagine in una New York affascinante e misteriosa come Diva Spence, una ragazza speciale e diversa da tutte le altre. Sarà coinvolta in un intricate intreccio che ha come sfondo una situazione tanto irreale da sembrare reale, risvegliando ricordi che appartengono a ciascun lettore di questi tempi. Ancora una pandemia dovuta al virus Attila che come dice il nome distrugge senza pietà a cui fa seguito un provvidenziale quanto pericoloso vaccino detto Innesco. Di qui si dipanerà una storia di spionaggio industriale che a tratti si tinge di rosa allentando solo per poco la suspence. Un mix geniale che cattura il lettore tenendolo attaccato al libro fino alla fine.

Un romanzo assolutamente da non perdere.

Margherita Bonfilio, poetessa

